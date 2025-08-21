Hà Nội

Đông Nhi đọ sắc Thanh Thủy - Lan Ngọc tại sự kiện

Giải trí

Đông Nhi đọ sắc Thanh Thủy - Lan Ngọc tại sự kiện

Từng 2 lần sinh nở, ca sĩ Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc Hoa hậu Thanh Thủy và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tham gia một sự kiện ở Thái Lan, ca sĩ Đông Nhi khoe vẻ gợi cảm với áo cúp ngực kết hợp quần ống suông. Ảnh: FB Đông Nhi.
Tại sự kiện, Đông Nhi gặp gỡ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc (ngoài cùng bên phải) và Hoa hậu Thanh Thủy. Ảnh: FB Đông Nhi.
Tại sự kiện, Đông Nhi gặp gỡ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc (ngoài cùng bên phải) và Hoa hậu Thanh Thủy. Ảnh: FB Đông Nhi.
Từng 2 lần sinh nở, Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc hai đàn em. Ảnh: FB Đông Nhi.
Từng 2 lần sinh nở, Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc hai đàn em. Ảnh: FB Đông Nhi.
Từng 2 lần sinh nở, Đông Nhi dường như không "lép vế" khi đọ sắc hai đàn em. Ảnh: FB Đông Nhi.
Đông Nhi sinh năm 1988, hơn Lan Ngọc 2 tuổi, Thanh Thủy 14 tuổi. Bên cạnh đó, Đông Nhi là bà mẹ hai con còn Lan Ngọc và Thanh Thủy đều son rỗi. Ảnh: FB Đông Nhi.
Tại sự kiện, Đông Nhi sánh đôi cùng Ông Cao Thắng. Ảnh: FB Đông Nhi.
Tại sự kiện, Đông Nhi sánh đôi cùng Ông Cao Thắng. Ảnh: FB Đông Nhi.
Vợ chồng Đông Nhi diện trang phục cùng tông màu. Ảnh: FB Đông Nhi.
Vợ chồng Đông Nhi diện trang phục cùng tông màu. Ảnh: FB Đông Nhi.
Vợ chồng Đông Nhi diện trang phục cùng tông màu. Ảnh: FB Đông Nhi.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng hẹn hò từ năm 2009. Năm 2019, đôi uyên ương tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Đông Nhi.
Đông Nhi và Ông Cao Thắng hẹn hò từ năm 2009. Năm 2019, đôi uyên ương tổ chức đám cưới. Ảnh: FB Đông Nhi.
Trên trang cá nhân, Ông Cao Thắng cho biết, những “khoảnh khắc vàng" thật sự của anh là khi được ở bên cạnh Đông Nhi và các con, chứng kiến gia đình nhỏ vui cười mỗi ngày là năng lượng của mình. Ảnh: FB Đông Nhi.
Ông Cao Thắng ân cần đút đồ ăn cho Đông Nhi khi cả hai đưa các con đi chơi. Ảnh: FB Ông Cao Thắng.
Ông Cao Thắng ân cần đút đồ ăn cho Đông Nhi khi cả hai đưa các con đi chơi. Ảnh: FB Ông Cao Thắng.
Vợ chồng Đông Nhi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng ghen tỵ. Ảnh: FB Ông Cao Thắng.
Vợ chồng Đông Nhi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào đáng ghen tỵ. Ảnh: FB Ông Cao Thắng.
Hai con gái của cặp đôi càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Đông Nhi.
Hai con gái của cặp đôi càng lớn càng đáng yêu. Ảnh: FB Đông Nhi.
﻿Hai ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng có sức hút không thua kém bố mẹ. Ảnh: FB Đông Nhi.
﻿Hai ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng có sức hút không thua kém bố mẹ. Ảnh: FB Đông Nhi.
﻿Hai ái nữ nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng có sức hút không thua kém bố mẹ. Ảnh: FB Đông Nhi.
