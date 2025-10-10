Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 15 đồng chí.

Bảo Giang

Sáng 10/10, trong chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 94 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 đồng chí. Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030.

kto-br_bi-thu.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Phạm Thị Phúc, Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngay sau khi công bố quyết định, Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trọng trách nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

kto-br_traoduyetdinh2.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I (nhiệm kỳ 2025–2030) ra mắt Đại hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hành động.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I nguyện đoàn kết, đổi mới, hành động vì sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, phấn đấu đến năm 2030 Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

kto-br_ra-mat-ubkt.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 nhận quyết định và ra mắt Đại hội.

Cũng tại Đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố Quyết định về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030, gồm 15 đồng chí, trong đó:
– Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.
– Đồng chí Vũ Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng 5 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

#Lãnh đạo Đảng bộ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 #Chỉ định Ban Chấp hành và Ban Thường vụ #Quyết định của Bộ Chính trị #Phát triển tỉnh Lâm Đồng #Đại hội Đảng bộ tỉnh #Chức vụ và nhân sự lãnh đạo

Bài liên quan

Xã hội

Lâm Đồng kỳ vọng bứt phá từ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025

Với chủ đề “Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2025 dự kiến thu hút 750 khách mời, mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Ngày 30/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì.

hoi-nghi1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: C.T
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột", TS Vũ Thanh Mai khẳng định.