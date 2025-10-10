Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sáng 10/10, trong chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 94 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 đồng chí. Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025–2030.

Các đồng chí Hồ Văn Mười, Phạm Thị Phúc, Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngay sau khi công bố quyết định, Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẳng định đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trọng trách nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I (nhiệm kỳ 2025–2030) ra mắt Đại hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hành động.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I nguyện đoàn kết, đổi mới, hành động vì sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, phấn đấu đến năm 2030 Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là một cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030 nhận quyết định và ra mắt Đại hội.

Cũng tại Đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố Quyết định về chỉ định Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025–2030, gồm 15 đồng chí, trong đó:

– Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020–2025, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030.

– Đồng chí Vũ Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng 5 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.