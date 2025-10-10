Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần I, nhiệm kỳ 2025–2030

498 đại biểu đại diện hơn 119.000 đảng viên dự Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới.

Sáng nay 10/10, tại Hội trường 7-7 (Học viện Lục quân, phường Lâm Viên – Đà Lạt), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc với 498 đại biểu, đại diện cho hơn 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết và kỳ vọng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và nguyên lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông qua các thời kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: đây là dấu mốc chính trị đặc biệt – Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, mở ra không gian phát triển mới, gắn kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải.

Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, là mốc son trong tiến trình hình thành và phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới, có diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người, được xác định là cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Nam, hội tụ tiềm năng đa dạng về rừng, biển, khí hậu, khoáng sản và văn hóa.

Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2020–2025, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ và Nhân dân các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với các thương hiệu nổi bật như “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Hạ tầng trọng điểm được đầu tư mạnh mẽ như cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, Bảo Lộc – Liên Khương, tạo nền tảng cho phát triển liên vùng.

“Thành công lớn nhất của nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã khơi dậy được niềm tự hào, ý chí, khát vọng phát triển của gần 124 nghìn đảng viên và gần 4 triệu người dân toàn tỉnh, cùng chung mục tiêu xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững – đây là tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.” Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025–2030 là:

“Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng – an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đảng bộ tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược: huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông – đô thị – hạ tầng số; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng người tài, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Văn nghệ chào mừng.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xây dựng địa phương năng động, xanh và bền vững. Kết quả Đại hội sẽ tạo nền tảng để Lâm Đồng vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.