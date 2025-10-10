Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần I, nhiệm kỳ 2025–2030

498 đại biểu đại diện hơn 119.000 đảng viên dự Đại hội lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới.

Bảo Giang

Sáng nay 10/10, tại Hội trường 7-7 (Học viện Lục quân, phường Lâm Viên – Đà Lạt), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc với 498 đại biểu, đại diện cho hơn 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết và kỳ vọng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trên chặng đường phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất.

kto-br_0a7a9228.jpg
kto-br_0a7a9260.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và nguyên lãnh đạo 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông qua các thời kỳ.

kto-br_bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: đây là dấu mốc chính trị đặc biệt – Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, mở ra không gian phát triển mới, gắn kết giữa cao nguyên, trung du và duyên hải.

Đại hội lần thứ I có ý nghĩa đặc biệt, là mốc son trong tiến trình hình thành và phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới, có diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người, được xác định là cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Nam, hội tụ tiềm năng đa dạng về rừng, biển, khí hậu, khoáng sản và văn hóa.

kto-br_doanchutich2.jpg
Quang cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2020–2025, dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ và Nhân dân các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với các thương hiệu nổi bật như “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, “Bình Thuận – Hội tụ xanh”, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Hạ tầng trọng điểm được đầu tư mạnh mẽ như cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, Bảo Lộc – Liên Khương, tạo nền tảng cho phát triển liên vùng.

“Thành công lớn nhất của nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã khơi dậy được niềm tự hào, ý chí, khát vọng phát triển của gần 124 nghìn đảng viên và gần 4 triệu người dân toàn tỉnh, cùng chung mục tiêu xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững – đây là tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định

Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025–2030 là:

“Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới sáng tạo; tăng cường quốc phòng – an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đảng bộ tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược: huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông – đô thị – hạ tầng số; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục; đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng người tài, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

kto-br_img-4394.jpg
Văn nghệ chào mừng.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xây dựng địa phương năng động, xanh và bền vững. Kết quả Đại hội sẽ tạo nền tảng để Lâm Đồng vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

#Phát triển tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất #Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh #Mục tiêu phát triển bền vững 2030 #Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025–2030 #Thành tựu kinh tế và du lịch địa phương #Định hướng chính sách và chiến lược mới

Bài liên quan

Chính trị

Nhân sự giới thiệu vào Trung ương khóa XIV được cân nhắc kỹ lưỡng

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc “đặc biệt hệ trọng”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

Phát triển nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên mới

"Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, Đảng ta đã xác định ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, giữ vai trò trụ cột", TS Vũ Thanh Mai khẳng định.