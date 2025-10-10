Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Phát triển nhanh phải gắn với bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Lâm Đồng đổi mới mô hình tăng trưởng, giữ vững kỷ cương, phát huy bản sắc văn hóa và liên kết vùng hiệu quả.

Sáng 10/10, tại Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong dấu mốc phát triển mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tầm nhìn phát triển của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hợp nhất, đồng thời định hướng nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng mới, phát triển nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, không chỉ đối với riêng địa phương mà còn đối với tiến trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng – Bình Thuận – Đắk Nông thể hiện tầm nhìn chiến lược của Trung ương trong việc sắp xếp lại không gian phát triển, khai thác tối đa tiềm năng rừng – biển – khoáng sản, tạo nên vùng động lực có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương luôn quan tâm, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng địa phương trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa – du lịch xanh, hiện đại của khu vực phía Nam”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Phân tích bối cảnh mới, Phó Thủ tướng cho rằng, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng cũng đối diện nhiều thách thức trong giai đoạn phát triển sau hợp nhất. Cơ cấu kinh tế cần được chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics. Cùng với đó, cần phát huy lợi thế của “tam giác phát triển” giữa Đà Lạt – Phan Thiết – Gia Nghĩa, hình thành trục động lực kết nối cao nguyên – duyên hải – biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được xác định trong Báo cáo chính trị, nhất là: Hoàn thiện quy hoạch không gian phát triển kinh tế vùng; Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; Chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hai cấp chính quyền (tỉnh và xã, phường, đặc khu). Phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; kinh tế – xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và ổn định đời sống nhân dân.

Quang cảnh đại hội.

Từ góc độ chiến lược vùng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Lâm Đồng chủ động liên kết phát triển với các địa phương trong tam giác Nam Tây Nguyên – Nam Trung Bộ – Đông Nam Bộ, tạo thành chuỗi giá trị về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, du lịch sinh thái, logistics và kinh tế biển.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ địa phương về cơ chế đặc thù, nguồn vốn và hạ tầng chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương, Gia Nghĩa – Phan Thiết, Nha Trang – Liên Khương, cùng cảng biển – logistics Sơn Mỹ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa Lâm Đồng trở thành cực tăng trưởng năng động của đất nước trong thập niên tới.