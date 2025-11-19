Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đòn tấn công nghi binh của Nga khiến Ukraine mất cảnh giác

Quân sự

Đòn tấn công nghi binh của Nga khiến Ukraine mất cảnh giác

Cuộc rút lui ồ ạt của Ukraine đã tạo điều kiện cho quân đội Nga tấn công, những đòn tấn công nghi binh của Nga khiến Kiev hoàn toàn mất cảnh giác.

Tiến Minh
Khi tất cả mọi phán đoán của tình báo Ukraine và phương Tây nghĩ rằng mục tiêu chính của Quân đội Nga (RFAF) trong chiến dịch hè thu là thành phố Pokrovsk, Moscow đã triển khai một đòn tấn công nghi binh, bất ngờ phát động một cuộc tấn công từ Zaporizhzhia, khiến Quân đội Ukraine (AFU) phải rút lui ồ ạt về hướng đó.
Khi tất cả mọi phán đoán của tình báo Ukraine và phương Tây nghĩ rằng mục tiêu chính của Quân đội Nga (RFAF) trong chiến dịch hè thu là thành phố Pokrovsk, Moscow đã triển khai một đòn tấn công nghi binh, bất ngờ phát động một cuộc tấn công từ Zaporizhzhia, khiến Quân đội Ukraine (AFU) phải rút lui ồ ạt về hướng đó.
Theo các bản tin của truyền thông Nga, thị trấn tiền tuyến Huliaipole ở Zaporozhye đã bắt đầu rơi vào vòng vây của Nga, hiện Kiev đã sơ tán toàn bộ nhân viên chính quyền khỏi thị trấn, và quân Ukraine đã phải rút khỏi nhiều vị trí, bao gồm cả Novopavlivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, với lý do họ đang "di chuyển đến những vị trí tốt hơn để chiến đấu".
Theo các bản tin của truyền thông Nga, thị trấn tiền tuyến Huliaipole ở Zaporozhye đã bắt đầu rơi vào vòng vây của Nga, hiện Kiev đã sơ tán toàn bộ nhân viên chính quyền khỏi thị trấn, và quân Ukraine đã phải rút khỏi nhiều vị trí, bao gồm cả Novopavlivka ở tỉnh Dnipropetrovsk, với lý do họ đang "di chuyển đến những vị trí tốt hơn để chiến đấu".
Rõ ràng tình hình ở Zaporozhye hoàn toàn khác biệt so với Donetsk. Trên hướng Donetsk, RFAF đã phải chiếm giữ một số pháo đài của AFU, được ví như những “tập đoàn cứ điểm”, bao gồm cả thành phố Pokrovsk; mỗi tập đoàn cứ điểm này đều là một thử thách đáng gờm.
Rõ ràng tình hình ở Zaporozhye hoàn toàn khác biệt so với Donetsk. Trên hướng Donetsk, RFAF đã phải chiếm giữ một số pháo đài của AFU, được ví như những “tập đoàn cứ điểm”, bao gồm cả thành phố Pokrovsk; mỗi tập đoàn cứ điểm này đều là một thử thách đáng gờm.
Tuy nhiên, tại Zaporozhye, RFAF đã tiến quân gần như không gặp phải sự kháng cự nào, buộc AFU phải rút lui ở bất cứ nơi nào quân Nga tấn công qua. Tuyến phòng thủ Orekhiv-Huliaipole được Kiev xây dựng công phu trước đó, đã dễ dàng bị quân Nga phá vỡ.
Tuy nhiên, tại Zaporozhye, RFAF đã tiến quân gần như không gặp phải sự kháng cự nào, buộc AFU phải rút lui ở bất cứ nơi nào quân Nga tấn công qua. Tuyến phòng thủ Orekhiv-Huliaipole được Kiev xây dựng công phu trước đó, đã dễ dàng bị quân Nga phá vỡ.
Và điều trớ trêu là tuyến phòng thủ này đã trở thành đầu cầu cho cuộc tấn công tiếp theo của RFAF vào khu vực phía đông Zaporozhye, hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Hiện tại, quân Nga đã tiến đến ngoại ô thị trấn Huliaipole, cách thành phố Zaporozhye chưa đầy 100 km.
Và điều trớ trêu là tuyến phòng thủ này đã trở thành đầu cầu cho cuộc tấn công tiếp theo của RFAF vào khu vực phía đông Zaporozhye, hiện vẫn do Kiev kiểm soát. Hiện tại, quân Nga đã tiến đến ngoại ô thị trấn Huliaipole, cách thành phố Zaporozhye chưa đầy 100 km.
Cuộc tấn công nghi binh của Nga đã khiến Kiev hoàn toàn bất ngờ. AFU hiện không thể phòng thủ hiệu quả ở Zaporozhye, do giao tranh ở mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn ra ác liệt, đã hút toàn bộ nguồn lực của AFU vào đó. Trong khi trên hướng Kharkov, quân Nga đã tiến vào thành phố chiến lược Kupyansk.
Cuộc tấn công nghi binh của Nga đã khiến Kiev hoàn toàn bất ngờ. AFU hiện không thể phòng thủ hiệu quả ở Zaporozhye, do giao tranh ở mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn ra ác liệt, đã hút toàn bộ nguồn lực của AFU vào đó. Trong khi trên hướng Kharkov, quân Nga đã tiến vào thành phố chiến lược Kupyansk.
Ở mặt trận Kupyansk, AFU không chỉ thiếu vũ khí, đạn dược, mà cả quân số cũng thiếu trầm trọng. Với việc Kupyansk và Pokrovsk sắp thất thủ, Kiev sẽ lấy đâu ra lực lượng, để đối phó với sự leo thang căng thẳng đột ngột ở hướng Zaporozhye?
Ở mặt trận Kupyansk, AFU không chỉ thiếu vũ khí, đạn dược, mà cả quân số cũng thiếu trầm trọng. Với việc Kupyansk và Pokrovsk sắp thất thủ, Kiev sẽ lấy đâu ra lực lượng, để đối phó với sự leo thang căng thẳng đột ngột ở hướng Zaporozhye?
Tuy nhiên, Ukraine không thể để tình hình rơi “tự do”, Tổng thống Zelensky đã trực tiếp đến mặt trận Zaporozhye để gặp gỡ, động viên Quân đội Ukraine, nhấn mạnh sự tập trung của Kiev vào Zaporizhzhia. Xét cho cùng, Zaporozhye không chỉ có Nhà máy điện hạt nhân, mà còn cả chính thành phố.
Tuy nhiên, Ukraine không thể để tình hình rơi “tự do”, Tổng thống Zelensky đã trực tiếp đến mặt trận Zaporozhye để gặp gỡ, động viên Quân đội Ukraine, nhấn mạnh sự tập trung của Kiev vào Zaporizhzhia. Xét cho cùng, Zaporozhye không chỉ có Nhà máy điện hạt nhân, mà còn cả chính thành phố.
Giờ đây, khi nhà máy điện hạt nhân đã mất vào tay Nga, nếu thành phố Zaporozhye cũng rơi vào tay quân Nga, Ukraine sẽ thực sự rơi vào tình thế khốn cùng. Ngay cả khi quân đội Nga bao vây thành phố mà không tấn công, Ukraine vẫn sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.
Giờ đây, khi nhà máy điện hạt nhân đã mất vào tay Nga, nếu thành phố Zaporozhye cũng rơi vào tay quân Nga, Ukraine sẽ thực sự rơi vào tình thế khốn cùng. Ngay cả khi quân đội Nga bao vây thành phố mà không tấn công, Ukraine vẫn sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.
Hơn nữa, quân đội Nga rất có thể sẽ tiến từ hướng Zaporizhzhia đến tận Dnipropetrovsk, và thậm chí có thể bao vây Donetsk từ hướng đó. Tình hình khi đó sẽ vượt xa khả năng xử lý của Kiev, nhất là trong bối cảnh họ đang khó khăn như hiện nay.
Hơn nữa, quân đội Nga rất có thể sẽ tiến từ hướng Zaporizhzhia đến tận Dnipropetrovsk, và thậm chí có thể bao vây Donetsk từ hướng đó. Tình hình khi đó sẽ vượt xa khả năng xử lý của Kiev, nhất là trong bối cảnh họ đang khó khăn như hiện nay.
Do đó, Ukraine có thể sẽ tiếp tục cố gắng tái bố trí lực lượng và khẩn trương xây dựng một tuyến phòng thủ mới tại khu vực Zaporozhye. Điều này sẽ rất khó khăn, vì Zaporozhye không có lợi thế địa hình so với các thành phố khác, điều đó sẽ giúp quân đội Nga tiến quân dễ dàng.
Do đó, Ukraine có thể sẽ tiếp tục cố gắng tái bố trí lực lượng và khẩn trương xây dựng một tuyến phòng thủ mới tại khu vực Zaporozhye. Điều này sẽ rất khó khăn, vì Zaporozhye không có lợi thế địa hình so với các thành phố khác, điều đó sẽ giúp quân đội Nga tiến quân dễ dàng.
Nếu quân đội Ukraine không thể giữ được Zaporozhye, họ sẽ buộc phải phòng thủ thành phố và cố gắng ngăn chặn quân đội Nga tiến đến Dnipropetrovsk. Hiện ở hướng nam Zaporozhye, RFAF đã tiến cách thành phố 20 km.
Nếu quân đội Ukraine không thể giữ được Zaporozhye, họ sẽ buộc phải phòng thủ thành phố và cố gắng ngăn chặn quân đội Nga tiến đến Dnipropetrovsk. Hiện ở hướng nam Zaporozhye, RFAF đã tiến cách thành phố 20 km.
Tóm lại, với việc quân Ukraine bị hút vào “hố đen” Pokrovsk, khiến họ hở sườn toàn bộ phía đông Zaporozhye để RFAF tận dụng, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine rung chuyển. Kiev hiện đang phải đối mặt với hiệu ứng domino sụp đổ, và trận chiến quyết định mùa đông mà Nga dự kiến ​​sẽ diễn ra thực sự có thể sắp xảy ra. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tóm lại, với việc quân Ukraine bị hút vào “hố đen” Pokrovsk, khiến họ hở sườn toàn bộ phía đông Zaporozhye để RFAF tận dụng, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine rung chuyển. Kiev hiện đang phải đối mặt với hiệu ứng domino sụp đổ, và trận chiến quyết định mùa đông mà Nga dự kiến ​​sẽ diễn ra thực sự có thể sắp xảy ra. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Sina
Link bài gốc Copy link
https://k.sina.cn/article_7295052889_1b2d1ac590200197y8.html?from=mil
#Kupyansk #Pokrovsk #tổng thống Ukraine #xung đột Ukraine #Quân đội Nga #tấn công nghi binh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT