Quân sự

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 12

Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực

Trà Khánh

Ngày 11-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul, đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 12. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Lee Doo Hee, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đồng chủ trì Đối thoại.

quang-canh-doi-thoai.jpg
Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 12.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14, qua đó khẳng định vị thế, vai trò của Hàn Quốc nói chung, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói riêng.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn được duy trì định kỳ, luân phiên tại mỗi nước, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy các nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; hợp tác đào tạo, quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; thường xuyên phối hợp, tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương nhất là ADMM+...

Ngài Lee Doo Hee nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột chính với những điểm nhấn trong hợp tác giáo dục, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hàn Quốc mong muốn hai bên thúc đẩy nghiên cứu mở rộng thêm những lĩnh vực hợp tác khác.

anh-chung-2-truong-doan.jpg
Hai Trưởng đoàn chụp ảnh chung.

Thời gian tới, hai bên tập trung thúc đẩy vào một số nội dung hợp tác: Trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, nhất là Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; hợp tác đào tạo, Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các học viên quân sự của Hàn Quốc tham dự các khóa học Tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự và sĩ quan cao cấp của Hàn Quốc tham dự Khóa học Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng; hợp tác quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, giao lưu, trao đổi văn hóa...; tiếp tục ủng hộ và tham dự các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Hai Trưởng đoàn nhất trí với đề nghị của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về việc thành lập các Tiểu ban (tổ công tác) nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực thực chất, hiệu quả.

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng “Bốn không”; Việt Nam chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

chup-anh-chung.jpg
Hai đoàn chụp ảnh chung.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Doo Hee nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng. Chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh việc hợp tác chung tay xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, tích cực, đối thoại lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian tới ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Kết thúc Đối thoại, hai Trưởng đoàn đã ký bản gia hạn Bản Ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cùng ngày đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc và Trung tâm Huấn luyện thực tế ảo của Trường.

img-4797.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thăm Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ ấn tượng trước những thành quả mà Nhà trường đã đạt được cũng như cơ sở vật chất hiện đại, công tác đào tạo, huấn luyện.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc đã hỗ trợ rất hiệu quả cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực, hiện có 4 học viên Việt Nam đang theo học tại Nhà trường.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị quân đội Hàn Quốc nói chung, Trường Sĩ quan Lục quân Hàn Quốc và Trung tâm Huấn luyện thực tế ảo nói riêng, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị tương ứng của Việt Nam trong thời gian tới.

