Nghệ An: Điều tra nguyên nhân vụ hàng chục công nhân nhập viện

Sau bữa ăn có 84 công nhân của Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (Khu công nghiệp WHA IndustrialZone 1) và Công ty TNHH JTEC Nghệ An (Khu công nghiệp VSIP Nghệ An) phải nhập viện điểu trị với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đi ngoài, nóng sốt, nổi ban mẩn...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người có triệu chứng đều đã được hỗ trợ đưa đến các bệnh viện để cấp cứu và điều trị kịp thời. Các bệnh nhân được chẩn đoán tại bệnh viện là ngộ độc thực phẩm, phản vệ độ 1. Đến nay, cơ bản người lao động đã xuất viện, số lao động điều trị tại bệnh viện tỉnh táo và sức khoẻ ổn định, còn vài người ở trạng thái mệt mỏi hơn.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến 84 công nhân nhập viện.

Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Nghệ An tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều công nhân nhập viện.

Truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân...

Bên cạnh đó, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến.

Tuyên truyền, giáo dục tới người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, xuất xứ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nội dung của Bộ Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Hiện cơ quan chức năng của Nghệ An đã tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn Công ty cổ phần thương mại B.A.C (Số 340, đường Đặng Thai Mai, TP Vinh, Nghệ An); Kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan để truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại khu công nghiệp huyện Nghi Lộc, đối với các điều kiện an toàn thực phẩm phục vụ bữa trưa ngày 6/12 của Công ty cổ phần thương mại B.A.C, hiện cơ sở cung cấp xuất ăn chưa xuất trình được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của 5/11 nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm, hợp đồng cung cấp suất ăn cho các đơn vị và hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm. Sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn có xuất trình nhưng ghi chép chưa đúng quy định.