Đôi giày 1.700 năm thời Đồ Sắt lộ diện giữa băng tan

Giải mã

Tại Na Uy, băng tan hé lộ đôi giày cổ đại 1.700 năm, giúp giới khảo cổ giải mã nhiều bí mật về đời sống và trang phục thời Kỷ Đồ Sắt.

Thiên Đăng
Một hướng dẫn viên leo núi Oppland, Na Uy thuộc nhóm Secrets of the Ice (Bí mật Băng) bất ngờ tìm thấy vật thể lạ nằm trong băng tan. Nhanh chóng người này liên hệ đến các chuyên gia khảo cổ học thuộc Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
Lần theo tọa độ GPS mà hướng dẫn viên này gửi, các chuyên gia đã đến địa điểm Mảng băng Ngựa ở độ cao 2.000 mét trên núi Oppland, Na Uy. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
Cuối cùng, họ tìm thấy đôi giày lạ cùng với một mảnh vải, cỏ khô, cán tên và phân ngựa. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
Đôi giày da này thuộc Thời Kỳ Đồ Sắt, cách đây khoảng 1.700 năm trước, nằm trong lớp băng tan trên dãy núi Oppland, Na Uy, nó là một biến thể của kiểu giày carbatina từng phổ biến khắp châu Âu vào Thời Kỳ Đồ Sắt. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
…Giày được làm từ một miếng da hình trứng duy nhất được buộc lại với nhau bằng các vòng qua sóng giày. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
Để chống chọi với cái lạnh, chủ nhân của đôi giày có thể đã quấn nó thêm bằng vải len. Nhà khảo cổ học Lars Pilø viết trên Twitter, có lẽ vị khách cổ xưa này đã không làm mất đôi giày. Thay vào đó, người này có thể đã "vứt nó đi như rác" sau khi đôi giày bị mòn. Ảnh: @Bảo tàng Lịch sử Văn hóa của Đại học Oslo.
Thiên Đăng
(Theo thehistoryblog)
