Độc lạ loài kiến thợ mộc biết phẫu thuật cứu đồng loại

Giải mã

Độc lạ loài kiến thợ mộc biết phẫu thuật cứu đồng loại

Kiến thợ mộc Florida được ghi nhận có khả năng cắt cụt và xử lý vết thương cho đồng loại, trở thành sinh vật hiếm hoi trên Trái Đất biết phẫu thuật.

Loài kiến này nhận biết được vết thương ở chân đồng loại, sau đó điều trị bằng cách làm sạch hoặc cắt cụt
Đây là trường hợp duy nhất một cá thể thực hiện quá trình cắt cụt phức tạp và có hệ thống cho đồng loại trong thế giới động vật
Qua thí nghiệm, vết rách ở đùi và ở đốt ống được kiến thợ mộc xử lý vết thương thông qua dùng miệng làm sạch rồi cắt cụt chân bằng cách cắn nhiều lần
Ca phẫu thuật giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của kiến đồng loại. Tỷ lệ sống sót đối với vết thương ở đùi tăng từ dưới 40% lên 90 - 95% sau khi tiến hành cắt cụt
Còn đối với vết thương ở đốt ống, tỷ lệ sống sót nâng từ 15% lên 75% sau khi làm sạch. Thời gian để kiến thợ mộc “phẫu thuật” mất ít nhất 40 phút để hoàn thành.
Khả năng nhận biết và điều trị vết thương của kiến mang tính bẩm sinh không có bằng chứng về hành vi học hỏi
