Doanh nghiệp xăng dầu sắp được kê khai, tự quyết giá bán

Một thay đổi lớn tại dự thảo mới về nghị định kinh doanh xăng dầu là doanh nghiệp xăng dầu sẽ được quyết định giá bán trong một số trường hợp.

Chiều 16/1, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Theo Nghị định kinh doanh xăng dầu mới, doanh nghiệp được kê khai, tự quyết giá. Ảnh: Phạm Thắng.

Tại sự kiện, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh với dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu, năm 2026 sẽ là thời điểm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu.

Năm "cách mạng" của thị trường xăng dầu

Thông tin về tình hình thị trường xăng dầu năm 2025, ông Trần Hữu Linh cho biết mặc dù chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, giá năng lượng và những yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công tác điều hành, cung ứng xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, giá cả ổn định, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m3/tấn, tăng 2% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn, bình quân 2,2 triệu m3/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m3/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới. Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ với số lần tăng - giảm đan xen. Đến kỳ điều hành ngày 31/12/2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu năm 2025. Ảnh: MOIT.

Song song với điều hành giá, công tác chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu được tăng cường. Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Đến hết năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Về nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn, bình quân 2,65 triệu m3/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối; đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1/6, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

"Đối với các doanh nghiệp, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu (Nghi Sơn và Bình Sơn) phải đảm bảo lượng cung ứng xăng ra thị trường đầy đủ. Đối với thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ... cần vận hành làm sao để đảm bảo nguồn xăng dầu cho thị trường nội địa. Đặc biệt, từ 1/6 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10 ra thị trường, nên phải làm sao đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường", ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Trao quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay là hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

"Đây là nội dung mà các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất xăng dầu mong chờ nhất. Bộ Công Thương sẽ nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để sớm trình và ban hành nghị định", bà Hiền cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về quản lý, điều hành xăng dầu; yêu cầu các thương nhân bám sát kế hoạch nguồn, đăng ký kế hoạch thực hiện theo quý và theo dõi sát tình hình cung ứng trên từng địa bàn.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, pha chế và phân phối nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất các chính sách thuế, phí phù hợp, đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quy chuẩn kỹ thuật mới cho nhiên liệu sinh học.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thúy Hiền lưu ý điểm thay đổi lớn nhất trong Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu chính là cơ chế giá. Theo đó, thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và trong một số trường hợp, thương nhân bán lẻ sẽ được quyết định giá bán.

"Việc trao quyền quyết định giá sẽ làm thay đổi gần như toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu hiện nay. Các cửa hàng bán lẻ sẽ phải lựa chọn hoặc tham gia hệ thống phân phối để áp dụng giá của thương nhân đầu mối hoặc trở thành thương nhân bán lẻ độc lập và tự quyết định giá", lãnh đạo Cục phân tích.

Theo bà, sự thay đổi này sẽ kéo theo sự tái cấu trúc mạnh mẽ của hệ thống phân phối, đòi hỏi cơ quan quản lý, đặc biệt là Sở Công Thương các địa phương, phải giám sát chặt chẽ để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, không phát sinh tiêu cực.