Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

Đoàn Thanh niên VUSTA đồng hành cùng Chiến dịch 'Kỳ nghỉ hồng' tại Lạng Sơn

Liên hiệp Hội Việt Nam cùng nhiều đơn vị tại xã Mẫu Sơn vừa triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với người dân khó khăn tại vùng biên Mẫu Sơn.

Trường Hân

Trong hai ngày 17 - 18/7/2026, tại xã biên giới Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và chính quyền địa phương tổ chức Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026 với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương".

Chương trình hướng đến mục tiêu huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, hỗ trợ phát triển sinh kế, góp phần xây dựng nông thôn mới và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao biển tượng trưng tổng thể nguồn lực hỗ trợ địa phương với tổng giá trị 546 triệu đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng dân sinh và hỗ trợ phát triển kinh tế.

kto-tl_1784438593743-2218880229273537977-2852383736024525543-ab459a72cfa90e1c67998fe9e07fa55e.jpg
Ban Tổ chức trao biển tượng trưng tổng nguồn lực chương trình 'Kỳ nghỉ hồng'

Hướng tới nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng cờ Đảng và cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Đây là hoạt động mang ý nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

kto-tl_1784438593735-2218880229273537977-2852383736024525543-7950242a086e5cc901d4a1cf475e3639.jpg
Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đại diện trao tặng cờ Đảng và cờ Tổ quốc

Trong lĩnh vực phát triển sinh kế, các đơn vị đồng hành cùng tổ chức đã trao tặng 5.000 cây giống và 1.000 gói hạt giống cho người dân địa phương. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các hộ dân phát triển sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống trên chính quê hương mình.

kto-tl_1784439170978-2218880229273537977-2852383736024525543-3959ff50f78742a9ab6d37086fcdc7de.jpg
Đại diện các Đoàn Thanh niên trong Chương trình trồng rừng
﻿'Hành trình phủ xanh đất biên'
kto-tl_1784438802316-2218880229273537977-2852383736024525543-a622ed120a09748fcb9769408a26f907.jpg
Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam
kto-tl_1784438800633-2218880229273537977-2852383736024525543-1a00c291db75a2c1c9a4a3b053dd111a.jpg

Chương trình còn triển khai công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" với 70 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại địa phương. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, tăng cường an toàn giao thông vào ban đêm, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực vùng cao, biên giới.

Nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban Tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp, 20 suất quà dành cho các hộ gia đình khó khăn cùng 200 thùng sữa dành cho các em nhỏ trên địa bàn. Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

kto-tl_1784439895519-2218880229273537977-2852383736024525543-54ed90eb2e9070f8b96ddcda9400522f.jpg
Bà Trần Thị Hồng Ánh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình khó khăn
kto-tl_1784439894421-2218880229273537977-2852383736024525543-7fdb498ea124b13c89ccea8ae53cb416.jpg
Cùng với đại diện của Đoàn Thanh niên các đơn vị và địa phương, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nâng cao nhận thức của đoàn viên về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời thể hiện sự sẻ chia, tri ân đối với các chiến sĩ và người dân tại vùng ven biên giới

Trong khuôn khổ chương trình, 300 suất khám mắt miễn phí cũng được tổ chức dành cho người dân xã Mẫu Sơn. Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân phát hiện sớm các vấn đề về thị lực và có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

kto-tl_1784439892120-2218880229273537977-2852383736024525543-7fb7e1442891ed461f14b26c224d1bfc.jpg

Thông qua các hoạt động tại xã Mẫu Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể trong việc huy động nguồn lực xã hội hướng về khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc vùng biên Tổ Quốc.

#VUSTA #Mẫu Sơn #Kỳ nghỉ hồng #biên giới #hoạt động xã hội #y tế

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13/7, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA đã dẫn đầu Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng trị và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tham gia đoàn có: GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); các đồng chí nguyên lãnh đạo VUSTA; các cán bộ của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các thành viên Hội Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống.

quang-tri.jpg
GS.VS Châu Văn Minh và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn
Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

vusta.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Mai Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, Liên bang Nga, nhấn mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt với Cộng hòa Tatarstan, luôn nhận được sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bà cho biết năm 2026 được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga, mở ra nhiều cơ hội mới để các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của hai nước đẩy mạnh kết nối và triển khai các chương trình hợp tác thực chất.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam, VUSTA) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét, thảo luận là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới