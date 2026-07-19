Đoàn Thanh niên VUSTA đồng hành cùng Chiến dịch 'Kỳ nghỉ hồng' tại Lạng Sơn

Liên hiệp Hội Việt Nam cùng nhiều đơn vị tại xã Mẫu Sơn vừa triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với người dân khó khăn tại vùng biên Mẫu Sơn.

Trong hai ngày 17 - 18/7/2026, tại xã biên giới Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và chính quyền địa phương tổ chức Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026 với chủ đề "Chung tay dựng tương lai vùng biên, vững tay giữ biển trời quê hương".

Chương trình hướng đến mục tiêu huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới, hỗ trợ phát triển sinh kế, góp phần xây dựng nông thôn mới và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao biển tượng trưng tổng thể nguồn lực hỗ trợ địa phương với tổng giá trị 546 triệu đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng dân sinh và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Ban Tổ chức trao biển tượng trưng tổng nguồn lực chương trình 'Kỳ nghỉ hồng'

Hướng tới nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trao tặng cờ Đảng và cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Đây là hoạt động mang ý nghĩa động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh khu vực biên giới.

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam đại diện trao tặng cờ Đảng và cờ Tổ quốc

Trong lĩnh vực phát triển sinh kế, các đơn vị đồng hành cùng tổ chức đã trao tặng 5.000 cây giống và 1.000 gói hạt giống cho người dân địa phương. Hoạt động nhằm tạo điều kiện để các hộ dân phát triển sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống trên chính quê hương mình.

Đại diện các Đoàn Thanh niên trong Chương trình trồng rừng

﻿'Hành trình phủ xanh đất biên'

Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam

Chương trình còn triển khai công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" với 70 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại địa phương. Công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, tăng cường an toàn giao thông vào ban đêm, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng khu vực vùng cao, biên giới.

Nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Ban Tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp, 20 suất quà dành cho các hộ gia đình khó khăn cùng 200 thùng sữa dành cho các em nhỏ trên địa bàn. Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Trần Thị Hồng Ánh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình khó khăn

Cùng với đại diện của Đoàn Thanh niên các đơn vị và địa phương, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn nâng cao nhận thức của đoàn viên về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời thể hiện sự sẻ chia, tri ân đối với các chiến sĩ và người dân tại vùng ven biên giới

Trong khuôn khổ chương trình, 300 suất khám mắt miễn phí cũng được tổ chức dành cho người dân xã Mẫu Sơn. Hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người dân phát hiện sớm các vấn đề về thị lực và có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Thông qua các hoạt động tại xã Mẫu Sơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các tổ chức, đoàn thể trong việc huy động nguồn lực xã hội hướng về khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc vùng biên Tổ Quốc.