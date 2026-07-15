GS.VS Châu Văn Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13/7, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA đã dẫn đầu Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng trị và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tham gia đoàn có: GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); các đồng chí nguyên lãnh đạo VUSTA; các cán bộ của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, cùng các thành viên Hội Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và Tạp chí Chất lượng và Cuộc sống.

GS.VS Châu Văn Minh và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

GS.VS Châu Văn Minh và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Đây là những địa danh lịch sử - “địa chỉ đỏ” gắn liền với những chiến công oanh liệt và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

GS.VS Châu Văn Minh và thành viên đoàn công tác rung chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của hơn 9.500 anh hùng, liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có 3.227 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành, có 785 mộ xác định chưa đầy đủ, còn lại chưa rõ tên tuổi.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi an nghỉ của 10.333 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, biểu tượng của ý chí thống nhất non sông trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Trong khi đó, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị là chứng tích lịch sử của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm mùa hè năm 1972 - bản anh hùng ca bất diệt về lòng quả cảm, ý chí kiên cường và tinh thần quyết tử vì Tổ quốc.

GS.VS Châu Văn Minh và thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Tại các điểm dâng hương, trong không khí trang nghiêm và thành kính, GS.VS Châu Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, dâng những nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Thành viên đoàn công tác thắp hương các mộ Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Chiều cùng ngày, GS.VS Châu Văn Minh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

GS.VS Châu Văn Minh tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Cửa Việt

GS.VS Châu Văn Minh bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của VUSTA nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức khoa học và công nghệ.

Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, trách nhiệm xã hội của VUSTA trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.