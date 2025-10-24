Hà Nội

Đỗ Thị Hà và dàn mỹ nhân Việt đẹp như công chúa trong chiếc váy cưới

Đỗ Thị Hà thay 3 bộ váy cúp ngực trong hôn lễ, Midu và Thu Thảo cũng có những bộ váy cưới gây ấn tượng. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Đỗ Thị Hà đẹp như nàng công chúa trong đám cưới khi diện chiếc váy trắng đính kết pha lê tinh xảo. Ảnh: Tiền Phong.
Diện váy cưới cúp ngực, phần eo thắt nơ lớn, nàng hậu khoe nhan sắc đẹp không tỳ vết. Ảnh: Tiền Phong, Znews.
Cũng trong đám cưới, Đỗ Thị Hà diện váy cúp ngực chất liệu ren. Ảnh: Tiền Phong.
Trước Đỗ Thị Hà, Midu cũng có những chiếc váy cưới ấn tượng. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, nữ diễn viên diện váy kiểu công chúa. Trang phục nằm trong bộ sưu tập cưới Elie Saab Bridal Thu Đông 2024, có giá hơn 660 triệu đồng. Ảnh: FB Midu.
Cũng trong hôn lễ, Midu diện một mẫu váy 480 triệu đồng của thương hiệu thời trang cao cấp Elie Saab. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa may đo riêng cho Midu chiếc váy cưới. Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ sự mềm mại và uyển chuyển của dòng suối đầy thơ mộng. Ảnh: FB Midu.
Midu chọn mẫu váy ngắn đính kết 1.000 viên pha lê Swarovski nhập khẩu từ Áo. Ảnh: FB Midu.
Lê Thanh Hòa thiết kế váy cưới cho Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Lê Thanh Hòa chia sẻ trên Dân Việt, chiếc váy cưới không theo trào lưu hay bất cứ một xu hướng nào. Thay vào đó, chiếc váy thể hiện tính cách, con người cũng như thần thái của Đặng Thu Thảo trong ngày trăm năm. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Znews, phần thân váy cưới của Thu Thảo dùng chất liệu ren cao cấp đính đá Swarovski. Tùng váy xếp ly nhẹ ở eo và phồng to dần ở phần đuôi đem lại sự thanh lịch, sang trọng bật lên vẻ đẹp mỏng manh nhưng ngọt ngào, thuần khiết. Ảnh: Znews.
