Đỗ Nam Khánh - thủ lĩnh Đoàn truyền cảm hứng từ bóng tối

Nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh đã truyền cảm hứng từ chính hành trình đầy nghị lực của mình cùng khát khao cống hiến của một cán bộ Đoàn gương mẫu.

Trong Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hình ảnh một nam sinh khiếm thị tự tin đứng trên sân khấu trong vai trò MC, dẫn dắt chương trình bằng chất giọng truyền cảm đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần "không giới hạn".

Đó là Đỗ Nam Khánh, chàng sinh viên năm hai ngành Công tác xã hội. Khánh là Phó Ban tổ chức của Đội Sinh viên làm công tác xã hội, và là Cộng tác viên của Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

Đỗ Nam Khánh làm MC tại Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2025) của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN). Ảnh: NVCC.

"Thị lực có hạn, nhưng tinh thần thì không giới hạn"

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, Đỗ Nam Khánh chia sẻ, từ năm học phổ thông, em đã sớm gắn bó với công tác Đoàn. Hiện tại, ngoài vai trò cộng tác viên Liên chi Đoàn – Liên chi Hội của khoa, Khánh tích cực tham gia các hoạt động thanh niên ở nhiều cấp độ, từ lớp, khoa đến trường; góp mặt trong các cuộc thi, chiến dịch tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Đỗ Nam Khánh trong buổi nói chuyện với các học sinh lớp 9 tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Với Khánh, mỗi lần tham gia hoạt động Đoàn là một lần được “sống trọn” với tinh thần cống hiến, đồng thời tích lũy thêm trải nghiệm, mối quan hệ và kỹ năng để hoàn thiện bản thân.

Đối với một sinh viên khiếm thị, việc tham gia những hoạt động sôi nổi của Đoàn không phải là điều dễ dàng. Khánh thừa nhận đôi khi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể nhìn thấy để làm hết khả năng như các bạn. Tuy nhiên, em chưa bao giờ coi đó là rào cản, ngược lại, đó là cơ hội, thử thách rèn luyện để em phát triển nhiều hơn.

"Em có nói với anh Bí thư Đoàn trường là, mặc dù em hạn chế về thị lực nhưng tinh thần của em không có một giới hạn nào. Nếu hoạt động nào em cảm thấy có thể tham gia được, em xin được tham gia hết mình", Khánh tâm sự.

Chính sự hiện diện của Khánh trong màu áo xanh của Đoàn đã trở thành nguồn cảm hứng sống động nhất. Em không chỉ tổ chức các chiến dịch tình nguyện mà còn trực tiếp tham gia truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Và những phản hồi tích cực từ mọi người đã như một món quà quý giá cho Khánh tự tin bước tiếp hành trình của mình, cố gắng nhiều hơn nữa.

“Khi khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên, em cảm thấy mình có trách nhiệm đóng góp một điều gì đó cho xã hội. Dù không thể nhìn thấy, nhưng tiếng cười của các em nhỏ hay những lời cảm ơn khiến em rất hạnh phúc. Các em nói: ‘Anh Khánh ơi, cảm ơn anh và các anh chị đã đến đây, lan tỏa những điều tích cực và mang lại niềm vui cho chúng em’. Đó là động lực để em tiếp tục”, Khánh chia sẻ.

Khánh góp phần thắp lên ngọn lửa truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Ảnh: NVCC.

Mới đây nhất, Khánh đã đảm nhận vai trò diễn giả cho một chuyên đề của lớp 9 tại Trường THCS Dịch Vọng Hậu (Hà Nội). Rất nhiều phản hồi tích cực từ các thầy cô, các tin nhắn hồn nhiên từ các em học sinh gửi Khánh sau buổi nói chuyện đã tiếp thêm cho Khánh rất nhiều động lực.

“"Chính nguồn cảm hứng của anh đã giúp em có thêm động lực cố gắng". Đây là một trong những tin nhắn khiến em rất xúc động. Chỉ cần được tham gia, góp sức, đem tới cho mọi người niềm vui nào đó thì đó cũng chính là niềm vui của em”, Khánh chia sẻ.

Chỉ cần trái tim bừng sáng, vẫn có thể tìm thấy con đường của riêng mình

Đỗ Nam Khánh (sinh năm 2006), quê phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, sinh ra đã kém may mắn khi không có được đôi mắt lành lặn như bao bạn bè cùng trang lứa. Bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, thị lực yếu, Khánh chỉ có thể nhìn mờ.

Mẹ của Khánh, chị Nguyễn Thị Thanh Tình cũng là người khiếm thị. Căn bệnh của hai mẹ con là di chứng chất độc da cam từ ông ngoại, khiến Khánh trở thành thế hệ thứ ba chịu ảnh hưởng. Thương con, gia đình đã đưa em đi nhiều nơi chạy chữa nhưng không có kết quả. Thị lực của Khánh ngày càng suy giảm, đến năm lớp 6 thì gần như mất hẳn, chỉ còn phân biệt được sáng – tối.

Khánh được vinh danh gương điển hình tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tỉnh Hà Tĩnh năm 2024. Ảnh: NVCC.

“Thị lực của em vốn không tốt, nhưng vẫn đủ để cho em di chuyển và tới trường. Khi đọc sách, em dùng một cái đèn tích điện, cúi thật gần sách vở thì vẫn nhìn thấy chữ. Thế nhưng, giữa thế giới còn ánh sáng, dù chỉ thấy mờ mờ, với thế giới hầu như chỉ còn đêm đen là hoàn toàn khác. Đây thực sự là một cú sốc lớn với em, em vô cùng tự ti, mặc cảm, thấy mình vô dụng, không làm được việc gì”, Khánh chia sẻ.

Cú sốc mất thị lực từng khiến cậu học trò rơi vào khủng hoảng. Nhưng tình yêu của người mẹ khiếm thị, người đã bền bỉ đạp xe đưa con đi học suốt 12 năm bằng đôi mắt lờ mờ, và sự hỗ trợ đọc sách mỗi đêm của bà ngoại đã giúp Khánh "vực dậy". Khánh dần học cách thích nghi, vượt qua mặc cảm để tiếp tục con đường học tập và khẳng định bản thân.

Khánh bắt đầu học chữ nổi Braille, tập sử dụng điện thoại và máy tính bằng phần mềm đọc màn hình. Bằng đôi tai và trí nhớ thay cho đôi mắt, Khánh đã tạo nên kỳ tích khi 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, trúng tuyển vào 6 trường đại học danh giá và được kết nạp Đảng ngay khi còn là học sinh THPT.

Từ trong nghịch cảnh, Khánh đã truyền cảm hứng, đem đến tiếng cười cho các bạn trẻ. Ảnh: NVCC..

Với Khánh, thử thách chính là những "bài kiểm tra bản lĩnh". Em chọn ngành Công tác xã hội với ước mơ trở thành một chuyên gia tâm lý hoặc diễn giả để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh.

"Thị lực có thể mất đi, nhưng chỉ cần trái tim còn bừng sáng, chúng ta vẫn có thể tìm thấy con đường của riêng mình", Khánh chia sẻ. Gửi lời nhắn tới các bạn nhân ngày 26/3, Khánh mong các bạn hãy luôn tin vào chính mình và không ngừng tiến về phía trước, bởi ánh sáng chân thực nhất nằm ở chính ý chí và khát vọng cống hiến.