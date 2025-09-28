Hà Nội

Diva Thanh Lam tình tứ bên ông xã bác sĩ khi dạo chơi Melbourne

Giải trí

Diva Thanh Lam tình tứ bên ông xã bác sĩ khi dạo chơi Melbourne

Trong chuyến đi Melbourne (Australia), Diva Thanh Lam chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên ông xã – bác sĩ Bùi Tiến Hùng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân Diva Thanh Lam đăng tải loạt hình ảnh dạo chơi tại Melbourne cùng chồng – bác sĩ Bùi Tiến Hùng.
Trong khung cảnh lãng mạn của thành phố nước Úc, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm, nắm tay, tựa vai, trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương.
Diva Thanh Lam tình tứ, ngọt ngào bên ông xã bác sĩ Bùi Tiến Hùng.
Cả hai cùng nhau khám phá, chụp ảnh ở các địa điểm nổi tiếng nơi đây.
Thanh Lam không ngần ngại trao cho ông xã những cử chỉ thân mật, ánh mắt trìu mến.
Dù ở độ tuổi ngoài 50, tình yêu của họ vẫn toát lên sự tươi mới và say đắm.
Thanh Lam và bác sĩ Bùi Tiến Hùng quen nhau trong một lần nữ ca sĩ đến gặp anh để mổ mắt.
Từ mối quan hệ bạn bè, cả hai dần tìm hiểu rồi nên duyên. Đến tháng 6/2021, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ và chính thức dọn về sống chung.
Suốt 4 năm qua, họ luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Khi Thanh Lam đi diễn, nếu rảnh rỗi, bác sĩ Hùng đều tháp tùng vợ, ngồi chờ chị biểu diễn ở hậu trường. Ngược lại, những ngày ông xã bận rộn thăm khám bệnh nhân, nữ ca sĩ lại tranh thủ nấu ăn rồi mang sang cho anh.
Trên mạng xã hội, Thanh Lam thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, ngọt ngào bên chồng. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
