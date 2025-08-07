Dịp lễ 2/9, đặt tour online sao cho an toàn, không bị lừa?

Dịp lễ 2/9, nhiều người chọn đặt tour online vì tiện lợi. Tuy nhiên, các chiêu trò lừa đảo tinh vi cũng gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời điểm vàng để du khách tranh thủ “đi trốn” vài ngày. Nắm bắt tâm lý muốn du lịch tiết kiệm, nhiều cá nhân và fanpage thi nhau rao bán tour online với giá “rẻ giật mình”.

Tuy nhiên, sau những lời chào mời hấp dẫn ấy là không ít rủi ro: tour không đúng lịch trình, dịch vụ kém chất lượng, thậm chí “bốc hơi” sau khi nhận tiền cọc. Dịp lễ càng cận kề, nguy cơ sập bẫy tour ảo càng gia tăng nếu du khách thiếu tỉnh táo khi đặt dịch vụ qua mạng.

Nở rộ combo giá rẻ bất thường

Trên mạng xã hội, các hội nhóm du lịch những ngày gần đây liên tục xuất hiện những lời chào mời hấp dẫn: “Tour 2 ngày 1 đêm Mũi Né chỉ 690.000 đồng trọn gói”, “Combo Nha Trang – resort 4 sao – vé máy bay khứ hồi – chỉ từ 2,4 triệu đồng”, “Tour Phú Quốc dịp lễ 3 ngày 2 đêm bao ăn, bao ở, bao vé chỉ 2,9 triệu/người”...

Tuy nhiên, phía sau mức giá rẻ bất thường đó là không ít cạm bẫy. Chị Lương Mai (Hà Nội) kể: “Năm ngoái, tôi đặt combo Đà Nẵng trên Facebook, được hứa hẹn ở khách sạn 3 sao gần biển, có xe đưa đón sân bay. Nhưng khi đến nơi, khách sạn là nhà nghỉ bình dân, không có xe đưa đón, còn hướng dẫn viên thì liên tục chèo kéo mua tour phụ thu thêm. Gọi điện thì người bán combo đã ‘lặn mất tăm’.”

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người vì cả tin vào các quảng cáo tour giá rẻ, nộp tiền nhanh qua tài khoản cá nhân mà không xác minh kỹ, dẫn đến cảnh “tiền mất, tour không thấy”, đặc biệt vào những dịp cao điểm như 30/4, 2/9 hay Tết dương lịch.

Những dấu hiệu nhận biết tour “ảo”

Ông Tuấn Lộc, hướng dẫn viên kỳ cựu, hiện đang làm việc tại một công ty lữ hành lớn tại TP HCM, chia sẻ: “Tour ảo thường xuất hiện trên các nền tảng như Facebook cá nhân, Zalo, Tiktok… Người bán tour thường không công khai tên công ty, không có mã số kinh doanh du lịch, không ký hợp đồng rõ ràng. Thậm chí có người dùng ảnh đại diện giả, dựng đánh giá giả bằng tài khoản clone để tạo độ tin cậy.”

Một dấu hiệu khác là yêu cầu khách chuyển khoản toàn bộ 100% chi phí tour vào tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản công ty, mà không có hóa đơn hay xác nhận đặt dịch vụ qua email chính thức. Ngoài ra, nếu giá tour thấp hơn mặt bằng chung trên thị trường từ 30% trở lên, du khách cũng nên dè chừng.

“Không thể có chuyện vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc + 2 đêm resort 4 sao + ăn 3 bữa/ngày mà giá chưa đến 3 triệu đồng vào dịp cao điểm. Nếu có, thì chắc chắn dịch vụ đó đã bị cắt giảm chất lượng hoặc là… không tồn tại”, anh Lộc cảnh báo.

Mẹo đặt tour online an toàn

Dưới đây là một số lưu ý giúp du khách tránh “sập bẫy” khi đặt tour online dịp 2/9:

Ưu tiên đặt tour tại các website chính thức của công ty du lịch uy tín như Vietravel, Saigontourist, Fiditour, BestPrice, TST Tourist, Hanoitourist… Các đơn vị này có thông tin pháp lý rõ ràng, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chế độ hậu mãi minh bạch.

Tìm hiểu kỹ chương trình tour, bao gồm: nơi lưu trú (tên khách sạn, vị trí), phương tiện di chuyển, các bữa ăn, điểm tham quan cụ thể và các dịch vụ đi kèm. Nếu thông tin mập mờ, không có lịch trình chi tiết, nên cân nhắc.

Yêu cầu hợp đồng hoặc phiếu xác nhận dịch vụ có đầy đủ tên công ty, mã số thuế, điều khoản hủy tour, hoàn tiền... Tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân nếu chưa có giấy tờ xác thực.

Đọc đánh giá từ người đi trước trên các nền tảng như Google, TripAdvisor hoặc các hội nhóm review du lịch uy tín để kiểm chứng chất lượng dịch vụ.

Cẩn trọng với combo quá rẻ, đặc biệt là các combo “trọn gói” không rõ tên hãng bay, khách sạn, thường rơi vào tình trạng “giao hàng sai cam kết” hoặc bị hủy sát ngày mà không hoàn tiền.

Du khách cần tỉnh táo và chủ động

Chị Phan Linh (TP HCM), một travel blogger với hơn 5 năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Tôi không phản đối việc đặt tour online vì đó là xu hướng tiện lợi, nhưng du khách cần tỉnh táo và chủ động kiểm tra thông tin, không nên quá cả tin vào lời quảng cáo. Nếu bận không tìm hiểu được kỹ, hãy chọn tour của các công ty có thương hiệu để tránh rủi ro.”

Còn anh Trần Minh Hoàng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chọn cách “chơi an toàn” bằng việc đặt dịch vụ từng phần: “Tôi tự đặt vé máy bay trên ứng dụng của hãng, chọn khách sạn qua các nền tảng như Booking hoặc Agoda có hỗ trợ hoàn hủy. Các tour nhỏ trong ngày thì mua tại địa phương, sau khi kiểm tra review và hỏi người dân bản địa.”

Lưu ý cho du khách dịp lễ 2/9

Tránh đặt tour sát ngày để không gặp tình trạng “cháy vé”, giá cao hoặc không kịp xác nhận dịch vụ.

Nên ưu tiên thanh toán qua ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng có lưu lịch sử giao dịch rõ ràng, dễ tra soát khi cần.

Ghi lại toàn bộ quá trình trao đổi: tin nhắn, hóa đơn, email xác nhận… để làm bằng chứng nếu có tranh chấp xảy ra.