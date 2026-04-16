Dính sai phạm, Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát đổi tên

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế vừa bị Sở Y tế TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền là 131 triệu đồng.
Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát có mã số doanh nghiệp là 0102778374, do Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp (sở Tài chính TP Hà Nội) cấp lần đầu ngày 12/6/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 10/2/2026. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh số 00001, đăng ký lần đầu ngày 21/1/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/9/2025, Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát (số 12,14 Kim Mã, phường Ba Đình, Hà Nội).
Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hữu Việt.
Đáng chú ý, theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát hiện đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Bình Tâm. Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được đổi sang ông Hoàng Văn Dậu.
Trước đó, theo quyết định xử phạt số 1231/QĐ-XPHC của Sở Y tế Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế đã thực hiện 5 hành vi vi phạm hành chính.
Cụ thể, công ty không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa, phạt 30 triệu đồng; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, phạt 50 triệu đồng;
Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật, phạt 8 triệu đồng; Không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh, phạt 35 triệu đồng; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, phạt 8 triệu đồng.
Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế là 131 triệu đồng. Hình thức bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám trong 6 tháng; Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Trương Thị Vân (người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám) trong thời gian 6 tháng.
Ngoài doanh nghiệp nêu trên, vừa qua, Sở Y tế TP Hà Nội cũng tiến hành xử phạt một số cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với ông Đặng Quang Huy (SN 1999, trú tại Hà Nội; nghề nghiệp Bác sĩ). Lý do, người hành nghề không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
Sở Y tế Hà Nội còn xử phạt đối với ông Nguyễn Phương Hồng (SN 1955, trú tại Hà Nội) số tiền 35 triệu đồng, do khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu và trường hợp thực hiện thêm các kỹ thuật chuyên môn đã được cho phép theo quy định của pháp luật.
Hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Nguyễn Phường Hồng trong thời gian 23 tháng; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 3,95 triệu đồng. Tổng số tiền mà ông Nguyễn Phương Hồng phạt nộp là 38,950 triệu đồng.