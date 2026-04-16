Dính sai phạm, Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát đổi tên

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế vừa bị Sở Y tế TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức tiền là 131 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát đã đổi tên.



Qua tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát có mã số doanh nghiệp là 0102778374, do Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp (sở Tài chính TP Hà Nội) cấp lần đầu ngày 12/6/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 10/2/2026. Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mã số địa điểm kinh doanh số 00001, đăng ký lần đầu ngày 21/1/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 26/9/2025, Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát (số 12,14 Kim Mã, phường Ba Đình, Hà Nội).

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Hữu Việt.

Đáng chú ý, theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát hiện đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Bình Tâm. Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được đổi sang ông Hoàng Văn Dậu.

Một phần quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát.

Trước đó, theo quyết định xử phạt số 1231/QĐ-XPHC của Sở Y tế Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế đã thực hiện 5 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, công ty không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa, phạt 30 triệu đồng; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, phạt 50 triệu đồng;

Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật, phạt 8 triệu đồng; Không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh, phạt 35 triệu đồng; Lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, phạt 8 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỳ Phát - Phòng khám đa khoa Y học Quốc tế là 131 triệu đồng. Hình thức bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám trong 6 tháng; Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bà Trương Thị Vân (người phụ trách chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám) trong thời gian 6 tháng.