Đinh bắn xuyên mắt người đàn ông 27 tuổi nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn

Chấn thương mắt do vật tốc độ cao thường có biểu hiện ngoài rất nhỏ nhưng mức độ tổn thương bên trong vô cùng nghiêm trọng.

Thúy Nga

Ngày 24/11, Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 27 tuổi nhập viện trong tình trạng đinh bắn xuyên mắt trái khi sử dụng súng bắn đinh tại nơi làm việc.

Tai nạn xảy ra do anh vô tình bóp cò, vật sắc lao thẳng vào mắt. Người nhà nhanh chóng che vùng mắt bị thương và đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức.

Khi bác sĩ Bệnh viện Mắt TP HCM tiếp nhận, tổn thương bên ngoài chỉ là một vết rách nhỏ, dễ khiến người xung quanh nhầm lẫn mức độ nhẹ.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám và chụp cận lâm sàng cho thấy đinh bắn xuyên mắt, thủng nhãn cầu và cắm sâu vào hốc mắt, nằm sát dây thần kinh thị giác, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

dinh1.jpg
Mắt bệnh nhân tổn thương vì bị đinh bắn trúng - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định chụp CT Scan để định vị chính xác dị vật trước khi tiến hành phẫu thuật. Ca mổ được thực hiện dưới gây mê toàn thân. Các bác sĩ lấy trọn chiếc đinh, khâu kín các vết rách và sử dụng kháng sinh phòng nhiễm trùng, đồng thời tiêm ngừa uốn ván.

Sau điều trị, mắt bệnh nhân ổn định và thị lực được bảo tồn, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng hay biến chứng sớm. Anh được xuất viện sau vài ngày theo dõi.

Theo các bác sĩ, chấn thương mắt do vật tốc độ cao thường có biểu hiện ngoài rất nhỏ nhưng mức độ tổn thương bên trong lại nghiêm trọng. Việc bệnh nhân không dụi mắt, không cố rút dị vật và được đưa đến bệnh viện kịp thời là yếu tố quan trọng giúp bảo tồn cấu trúc nhãn cầu. Nếu xử trí sai, tình trạng dễ nhanh chóng dẫn đến viêm nội nhãn, hoại tử, mất thị lực hoặc phải bỏ mắt.

Dị vật xuyên nhãn cầu được xếp vào nhóm cấp cứu nhãn khoa, trong đó thời gian đóng vai trò quyết định. Bác sĩ khuyến cáo khi nghi ngờ có dị vật trong mắt, người bệnh cần che mắt bằng vật cứng rỗng như ly nhựa hoặc tấm chắn, tránh cử động nhãn cầu, hạn chế cúi rặn, ho mạnh và nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa mắt. Không dụi mắt, không tự rút dị vật, không tự ý nhỏ thuốc hoặc đắp lá.

dinh.jpg
Tổn thương mắt do máy bắn đinh - Ảnh BVCC

Tai nạn lao động lần này là lời cảnh báo rõ ràng đối với người lao động thường xuyên tiếp xúc với thiết bị gây mảnh văng như máy cắt, máy mài, búa, đục, súng bắn đinh hoặc máy cắt cỏ.

Việc đeo kính hoặc mặt nạ bảo hộ đạt chuẩn cần được tuân thủ nghiêm, bởi chỉ một khoảnh khắc chủ quan có thể khiến mắt bị xuyên thủng và dẫn đến tổn thương không thể đảo ngược. Các cơ sở sản xuất và công trình cũng được khuyến nghị trang bị đầy đủ bảo hộ và huấn luyện an toàn để giảm nguy cơ tai nạn tương tự.

“Người lao động tuân thủ các quy định an toàn trong khi làm việc, đeo kính bảo hộ để tránh tai nạn xảy ra. Khi gặp chấn thương, có dị vật hay vật nhọn đâm vào mắt, không nên tự ý lấy dị vật ra mà nhanh chóng tới bệnh viện để được điều trị”, các bác sĩ khuyến cáo.

#Chấn thương mắt do vật sắc nhọn #Phẫu thuật lấy dị vật xuyên nhãn cầu #Cần cảnh báo về bảo hộ cá nhân #chấn thương mắt #tai nạn lao động #bảo hộ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tự pha nước muối nhỏ mắt, người đàn ông phải nhập viện

Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trợt biểu mô giác mạc do người bệnh tự pha nước muối để nhỏ mắt tại nhà.

Người bệnh nam 69 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) thời gian gần đây thấy khó chịu, cộm mắt, thay vì đến bệnh viện để kiểm tra, người bệnh đã ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt nhưng bệnh không thuyên giảm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bị áp xe nghiêm trọng khi tiêm chất làm đầy kém chất lượng

Đằng sau vẻ ngoài căng bóng, không tì vết sau các thủ thuật làm đẹp là hàng loạt ca biến chứng nghiêm trọng từ hoại tử, mù mắt đến sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu ca tiêm filler được thực hiện. Riêng tại Mỹ, khoảng 1,5 triệu ca được báo cáo. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã ghi nhận hơn 900 trường hợp biến chứng nghiêm trọng liên quan đến thủ thuật này.

Tại Việt Nam, tình hình cũng không kém phần báo động. Bệnh viện Da Liễu TP HCM tiếp nhận hơn 600 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm, trong đó 69% liên quan đến tiêm filler và botox. Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cũng thường xuyên cấp cứu cho những bệnh nhân bị hoại tử da, mù mắt, tai biến não sau tiêm filler tại các cơ sở không phép.

Xem chi tiết

