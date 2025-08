Điều trị vô sinh thứ phát do khuyết sẹo mổ cũ lấy thai

Cứu thành công sản phụ băng huyết do đờ tử cung sau mổ lấy thai Đờ tử cung là một tai biến đáng sợ nhất gây tử vong hàng đầu đối với mẹ, là nỗi ám ảnh đối với các bác sĩ sản khoa. Vậy cách gì nhận biết và phòng tránh?

Ngày21/4, Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ khoa Sản, vừa cấp cứu thành công sản phụ băng huyết do đờ tử cung sau mổ lấy thai.

Sản phụ A.T. T, 32 tuổi, mang thai lần 3 được chỉ định mổ lấy thai tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Tuy nhiên, sau mổ 1 giờ, tử cung sản phụ co kém, âm đạo, cổ tử cung chảy nhiều máu cục, máu tươi ồ ạt, kích thích tử cung không co.