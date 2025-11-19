Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung 3,5 kg cho người phụ nữ ở Lai Châu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. N, sinh năm 1975, ở Phong Thổ, Lai Châu đến khám trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng to bất thường.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung kích thước lớn khoảng 20 x 22 cm gây chèn ép các cơ quan lân cận, gây đau, đại tiểu tiện khó. Nhận định đây là một trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn vùng hạ vị, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và lên kế hoạch mổ cắt khối u.

BSCKI. Dương Thị Như - Phó giám đốc bệnh viện, cùng ê-kíp phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu là những người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Đây là một ca mổ phức tạp, khối u xơ tử cung lớn, nhìn như người có thai 5 tháng, khối u chiếm gần như toàn bộ tử cung, đè vào các tạng xung quanh vì vậy rất khó kiểm soát, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo hơn rất nhiều so với các trường hợp u xơ bình thường khác.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau hơn hai tiếng thực hiện, bệnh nhân được loại bỏ khối u nặng 3,5 kg, sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định, vận động nhẹ nhàng. Đến ngày 13/11/2025 bệnh nhân sức khỏe ổn định được ra viện.

Kíp mổ thực hiện bóc tách khối u xơ tử cung/Ảnh BV

Phẫu thuật điều trị u xơ tử cung là một phương pháp được thực hiện hiệu quả và an toàn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cùng các bác sĩ chuyên ngành sản khoa chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giúp bệnh nhân trên địa bàn tỉnh giảm chi phí, thời gian đi lại mà vẫn hưởng chất lượng khám và điều trị tốt nhất.

Khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân/Ảnh BV