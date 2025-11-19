Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung 3,5 kg cho người phụ nữ ở Lai Châu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, bóc tách khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg cho người phụ nữ 50 tuổi.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T. N, sinh năm 1975, ở Phong Thổ, Lai Châu đến khám trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị, bụng to bất thường.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung kích thước lớn khoảng 20 x 22 cm gây chèn ép các cơ quan lân cận, gây đau, đại tiểu tiện khó. Nhận định đây là một trường hợp u xơ tử cung kích thước lớn vùng hạ vị, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và lên kế hoạch mổ cắt khối u.

BSCKI. Dương Thị Như - Phó giám đốc bệnh viện, cùng ê-kíp phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu là những người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Đây là một ca mổ phức tạp, khối u xơ tử cung lớn, nhìn như người có thai 5 tháng, khối u chiếm gần như toàn bộ tử cung, đè vào các tạng xung quanh vì vậy rất khó kiểm soát, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo hơn rất nhiều so với các trường hợp u xơ bình thường khác.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công sau hơn hai tiếng thực hiện, bệnh nhân được loại bỏ khối u nặng 3,5 kg, sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định, vận động nhẹ nhàng. Đến ngày 13/11/2025 bệnh nhân sức khỏe ổn định được ra viện.

Kíp mổ thực hiện bóc tách khối u xơ tử cung/Ảnh BV

Phẫu thuật điều trị u xơ tử cung là một phương pháp được thực hiện hiệu quả và an toàn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cùng các bác sĩ chuyên ngành sản khoa chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giúp bệnh nhân trên địa bàn tỉnh giảm chi phí, thời gian đi lại mà vẫn hưởng chất lượng khám và điều trị tốt nhất.

Khối u được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân/Ảnh BV

Theo bác sĩ, u xơ tử cung là tình trạng có các khối u lành tính phát triển từ các tế bào cơ trơn trong thành tử cung. Đây là bệnh lý phụ khoa phổ biến, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt là từ 30-45 tuổi. Các khối u này có thể có kích thước từ rất nhỏ đến lớn, xuất hiện đơn lẻ hoặc nhiều khối và thường có triệu chứng hoặc không.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp chủ quan, không đi khám định kỳ khiến khối u phát triển lớn, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp bệnh nhân giảm thiểu rủi ro và tránh những ca phẫu thuật phức tạp.

Mặc dù không có cách nào được chứng minh có thể ngăn ngừa u xơ tử cung, việc áp dụng lối sống lành mạnh có thể giúp làm giảm nguy cơ. Điều đó bao gồm duy trì cân nặng khỏe mạnh và ăn nhiều trái cây và rau hơn.

#u xơ tử cung #khối u khủng #Bóc tách thành công khối u #phẫu thuật #Lai Châu #bệnh viện

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống người phụ nữ bị u xơ tử cung biến chứng hiếm gặp

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị u xơ tử cung dưới thanh mạc xoắn, biến chứng hiếm gặp.

Bệnh nhân Q.T.T., 37 tuổi, đã sinh hai con, nhập viện trong tình trạng đau bụng tăng dần sau 3 ngày. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u xơ tử cung dưới thanh mạc xoắn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu sau 20 phút.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật và gây mê đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành mổ chưa đầy 30 phút sau nhập viện. Khi mở ổ bụng, bác sĩ ghi nhận nhiều dịch tiết hồng thẫm, khối u xơ kích thước 6x7 cm, cuống xoắn ba vòng chặt và có dấu hiệu hoại tử. Phẫu thuật viên đã kịp thời tháo xoắn, cắt bỏ khối u và bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bóc tách thành công khối u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vừa phẫu thuật thành công u màng não tái phát cho bệnh nhi 15 tuổi.

Bệnh nhi N.Q.D., 15 tuổi, ngụ xã Cà Ná, Khánh Hòa, từng được phẫu thuật u màng não cách đây hơn một năm. Thời gian gần đây, bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau đầu tái diễn kèm khối u sưng vùng đầu. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy, khối u vùng hố chẩm phải của bệnh nhân tái phát, kích thước khoảng 7,2×5×5cm, có dấu hiệu xuất huyết trong u và xâm lấn xoang tĩnh mạch.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 10 kg

Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật thành công bóc khối u xơ tử cung khổng lồ, cảnh báo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Ngày 30/10, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 10 kg, kèm theo khoảng 3 lít dịch ổ bụng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, có độ phức tạp cao.

Nữ bệnh nhân 50 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, chồng mắc bệnh phổi mạn tính, hai con đang tuổi đi học. Mặc dù phát hiện u xơ tử cung từ gần 10 năm trước, song do điều kiện kinh tế hạn chế, bệnh nhân chưa thể điều trị. Thời gian gần đây, khối u phát triển nhanh, khiến bụng to như mang thai đủ tháng, đau tức dữ dội, khó thở, ăn uống kém nên bệnh nhân mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới