Sống Khỏe

Lấy thai bóc u xơ tử cung cho sản phụ ngôi ngược

Thai phụ tiền sử mổ đẻ, u xơ tử cung hoặc thai ngôi ngược, nên thăm khám định kỳ, lựa chọn cơ sở y tế uy tín để được an toàn cho mẹ và bé.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai kết hợp bóc tách u xơ tử cung cho bệnh nhân N.T .T.L (34 tuổi, Hải Phòng).

Sản phụ mang thai lần hai, thai 38 tuần 4 ngày ngôi ngược, vết mổ đẻ cũ, bệnh nhân thiếu máu và hai khối u xơ tử cung là những yếu tố nguy cơ cao trong quá trình phẫu thuật.

Các bác sĩ đánh giá sản phụ N.T .T.L mang thai ngôi ngược (gọi là ngôi mông là phần mông hoặc chân của bé xuống phía dưới, vùng xương chậu của mẹ) có thể làm cho quá trình sinh gặp nhiều khó khăn, sản phụ đã sinh mổ 1 lần, sức khỏe cũng có phần giảm sút.

Bên cạnh đó, ca phẫu thuật lấy thai trên nền sản phụ có u xơ tử cung dễ gây rối loạn cơn co tử cung, băng huyết sau sinh.

Với trường hợp của sản phụ L, sẽ yêu cầu rất cao ở trình độ chuyên môn của ê - kíp phẫu thuật để có thể đưa em bé chào đời an toàn, bóc tách khối u, bảo tồn tử cung. Mỗi bước phẫu thuật được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mẹ và bé.

lay-thai.jpg
Ca phẫu thuật lấy thai và bóc u xơ cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do TS.BS Phạm Thị Mai Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trực tiếp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, TS.BS Phạm Thị Mai Anh và ê-kíp phải đối mặt với nhiều thách thức: thai ngôi ngược tăng nguy cơ chèn ép dây rốn, nguy cơ chảy máu mất kiểm soát khi bóc u xơ,...

Nhờ thao tác chuẩn xác và phối hợp nhịp nhàng, bé trai nặng 3.600 gram được đưa ra an toàn.

Ngay sau khi lấy thai, bác sĩ tiến hành bóc tách hai khối u xơ kích thước 3×4 cm và 2×3 cm. Vị trí và đặc điểm khối u được xử lý cẩn trọng nhằm hạn chế tối đa lượng máu mất và đảm bảo bảo tồn cấu trúc tử cung cho sản phụ.

Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định và được xuất viện về nhà.

lay-thai-1.jpg
Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định và được xuất viện về nhà - Ảnh BVCC

Ca mổ là minh chứng cho năng lực chuyên môn và kinh nghiệm xử trí các ca sản khoa nguy cơ cao của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đặc biệt là những trường hợp thai ngôi ngược kết hợp u xơ tử cung và vết mổ cũ.

“Các thai phụ, đặc biệt những người có tiền sử mổ đẻ, u xơ tử cung hoặc thai ngôi ngược, nên thăm khám định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín để được đánh giá, theo dõi và tư vấn phẫu thuật an toàn, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé”, các bác sĩ Bệnh viện Hải Phòng khuyến cáo.

