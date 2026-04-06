Trang Pháp chia sẻ cách giải 'bài toán' đầu tiên ở Đạp gió 2026

Chỉ 90 giây, đối đầu 1/1 và nguy cơ bị loại, Trang Pháp buộc phải tìm lời giải để khán giả nhớ đến mình ở Đạp gió 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Trang Pháp vừa trải lòng về vòng solo của mình ở Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ thừa nhận, 'bài toán' đầu tiên ở sân chơi quốc tế là phải làm sao vừa đủ ấn tượng, vừa để khán giả nhận ra cô đến từ Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong.
Những thử thách của Trang Pháp là chỉ có 90 giây, tại một đất nước mà khán giả chưa biết mình là ai, luật chơi mới, đối đầu 1/1, loại ngay vòng solo (điều chưa từng có ở Đạp gió). Ảnh: Tiền Phong.
Trang Pháp lựa chọn ca khúc “Moonlight” như một 'lời giải'. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nội dung “Moonlight” xoay quanh hình ảnh người phụ nữ tự tin, hiểu giá trị bản thân, chấp nhận vẻ đẹp của mình – dù tròn đầy hay khuyết thiếu – như ánh trăng, luôn có cách tỏa sáng trong màn đêm. Ảnh: FB Trang Pháp.
Ca khúc này cũng là sản phẩm debut của nhóm Lunas, gắn với nhiều cột mốc đặc biệt: được viết vào đêm trăng rằm, ra mắt dịp rằm, biểu diễn cùng Lunas tại Trung Quốc lần đầu cũng dịp rằm. Lần trở lại này của Trang Pháp tiếp tục trùng với thời điểm trăng rằm, chỉ vài giờ trước sinh nhật 2 năm của Lunas. Ảnh: FB Trang Pháp.
“Tình chị em được thể hiện rõ hơn khi mọi người có thể thấy giọng hát của cả 4 chị em Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh và Diệp Lâm Anh lần lượt cất lên trong các đoạn bè của đoạn cuối. Sẽ không có ca khúc nào thể hiện đúng tinh thần chị em, tinh thần phụ nữ độc lập tự tin hơn Moonlight tại thời điểm này”, Trang Pháp giải thích. Ảnh: FB Trang Pháp.
Theo nữ ca sĩ, tiết mục tại Đạp gió 2026 không chỉ là một màn thi, mà còn là cách cô “giới thiệu” mình bước ra từ hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. “Từng phần diễn ra là 1 mảnh ghép ký ức mà Trang trân trọng nâng niu. Mở đầu bằng tiếng đàn piano của vòng solo Chị đẹp 2023, tiếp đến là đoạn rap Tây Ban Nha (được căn chỉnh lại) của công 2 Chị ngã em nâng, qua tới màn múa cột đầy kỷ niệm Đường cong ở công 5 và kết thúc bằng màn dance break cháy hết mình như chính kết quả rực rỡ của hành trình Chị đẹp 2023”, cô nói. Ảnh: FB Trang Pháp.
Tiết mục cũng mở ra một chặng đường mới. “Ê-kíp trang phục cùng Trang đã xây dựng hình ảnh phượng hoàng trắng ở bộ áo choàng đầu chính là biểu tượng cho điềm lành, cho sự tái sinh, một tâm hồn thuần khiết và hồn nhiên. Phượng hoàng trắng tái sinh và thoát khỏi chiếc kén cũ để rực rỡ hơn nữa. Màu hồng quen thuộc bên trong chính là bản sắc rực rỡ mới, một màu sắc rõ ràng nhưng cũng rất đúng với bản chất của mình”, cô nói. Ảnh: FB Trang Pháp.
Nhờ “Moonlight”, Trang Pháp giành chiến thắng trước người thách đấu Vương Mông. Ảnh: FB Trang Pháp.
Xem video: "Trang Pháp trẻ trung, gợi cảm". Nguồn FB Trang Pháp
Bài liên quan

