Điều tra viên cao cấp là trưởng công an cấp xã

Ngày 27/6, thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực IX cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng triệt phá thành công chuyên án mang bí số MT 379 đấu tranh 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật thu giữ khoảng 30kg ma túy cần sa.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 19/5 - 31/5, Ban chuyên án đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị; PC04 Công an TP. Hà Nội; PC04 Công an TP HCM; PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đấu tranh thành công 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật thu giữ khoảng 30 kg ma túy cần sa tại địa bàn TP. Hà Nội, TP HCM và Hà Tĩnh.