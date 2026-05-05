NASA công bố thêm hơn 12.000 bức ảnh từ sứ mệnh Artemis II

NASA mới công bố thêm hơn 12.000 bức ảnh được chụp bởi phi hành đoàn Artemis II. Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng trong sứ mệnh Artemis II lịch sử.

Artemis II là nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Sứ mệnh lịch sử này diễn ra từ ngày 1 - 10/4 theo múi giờ EDT. Trong ảnh là nhật thực toàn phần được các phi hành gia Artemis II chụp.
Phi hành đoàn Artemis II chụp ảnh Trái đất qua cửa sổ của tàu Orion.
Những tia nắng Mặt trời chiếu rọi xuống Mặt trăng. Phi hành đoàn Artemis II chụp được bức ảnh này khi bay ngang qua Mặt trăng vào ngày 6/4. Ở điểm gần nhất, phi hành đoàn đã bay cách bề mặt Mặt trăng 6.545 km.
Các miệng hố dày đặc trên bề mặt Mặt trăng được hình thành do liên tục bị va chạm bởi các thiên thạch.
Trong khi tàu Orion bay quanh phía xa của Mặt trăng, phi hành đoàn Artemis II chụp được một bức ảnh mang tính biểu tượng ghi lại khoảnh khắc Trái đất ở phía sau Mặt trăng.
Khoảnh khắc cuối cùng của hiện tượng Earthset - khi Trái đất dần khuất sau đường chân trời Mặt trăng. Hình ảnh này cho thấy Trái đất chỉ còn là một chấm sáng mỏng manh trong khi phía trước là Mặt trăng.
Phi hành đoàn Artemis II quan sát nhật thực toàn phần từ không gian. Ngay trước khi những tia nắng cuối cùng của Mặt trời nhường chỗ cho bóng tối hoàn toàn, ánh sáng từ vành nhật hoa đã chiếu rọi các dãy núi gồ ghề trên rìa Mặt trăng.
Trên hành trình đi và về từ Mặt trăng, các phi hành gia còn chụp được hình ảnh Dải Ngân hà rực rỡ mà không bị ánh sáng Trái đất che mờ.
Phi hành gia Christina Koch mỉm cười chụp ảnh selfie với Trái đất. Hành tinh xanh trong bức ảnh này giống như một vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ khoang tàu Orion. Ảnh: NASA.
