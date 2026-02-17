Hà Nội

Kinh doanh

Top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Trong 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay, đại gia ngành ngân hàng, bất động sản chiếm ưu thế.

Hoàng Minh

Tính đến ngày 15/2/2026 (tức 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup tiếp tục là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vị trí này được Chủ tịch Phạm Nhật Vượng giữ suốt nhiều năm qua, năm nay chỉ khác ở chỗ khối tài sản tăng mạnh. Hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản tương đương 557.264 tỷ đồng. Con số này cách đây một năm trước đây chỉ khoảng 100.000 tỷ đồng.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng nhờ đà tăng cổ phiếu VIC. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, cổ phiếu VIC dừng ở mức 160.000 đồng/cp, tăng 139.800 đồng/cp, tương đương 692% sau một năm giao dịch (năm âm lịch).

Trong khi đó, theo ước tính của Tạp chí Forbes, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lớn hơn rất nhiều khi đạt tới 26 tỷ USD (khoảng 686.400 tỷ đồng).

ty-phu2.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Ảnh: VIC

Đứng sau ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch Vingroup) với khối tài sản 54.595 tỷ đồng. Bà Hương đang nắm giữ hơn 341,2 triệu cổ phiếu VIC. Bà Phạm Thu Hương là vợ ông Phạm Nhật Vượng, người phụ nữ đứng sau mọi thành công của chồng.

Xếp vị trí thứ 3 là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản 53.163 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ tư là ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine. Dù khối tài sản tăng mạnh, từ khoảng 23.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng nhưng ông Tuấn vẫn duy trì vị trí thứ tư, không đổi so với năm trước.

Vị trí thứ 5 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet với khối tài sản 39.039 tỷ đồng. Khối tài sản của bà Phương Thảo đến từ cổ phiếu HDB của HDBank và VJC.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Vingroup đứng vị trí thứ 6 với 36.532 tỷ đồng. Bà Phạm Thúy Hằng đang nắm giữ hơn 228 triệu cổ phiếu VIC.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đứng vị trí thứ 7 với 23.463 tỷ đồng.

Vị trí thứ 8 thuộc về Chủ tịch Masan với khối tài sản 21.759 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 9 là bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long. Bà Hiền là cổ đông lớn của Hòa Phát, sở hữu lượng cổ phiếu HPG trị giá 14.176 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vợ ông Hồ Hùng Anh sở hữu lượng cổ phiếu TCB và MSN trị giá 12.900 tỷ đồng, đứng thứ 10 trong danh sách.

