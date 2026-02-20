5 phiên chợ chỉ họp 1 lần ngày đầu năm ở Việt Nam

Mỗi năm chỉ họp một lần, những khu chợ đặc biệt này thu hút hàng nghìn người tìm đến để cầu may, gặp gỡ và trải nghiệm nét đẹp truyền thống độc đáo.

Sau thời khắc giao thừa, nhiều địa phương trên cả nước lại rộn ràng mở những phiên chợ đầu năm mang màu sắc riêng biệt. Điều khiến các phiên chợ này trở nên đặc biệt là người ta không đến chủ yếu để mua bán, mà để “mua lộc”, cầu bình an và tìm lại những giá trị văn hóa lâu đời.

Chợ Viềng

Nhắc đến chợ đầu năm nổi tiếng nhất miền Bắc, không thể bỏ qua Chợ Viềng (Ninh Bình). Phiên chợ chỉ họp duy nhất vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, thu hút hàng vạn người từ khắp nơi đổ về.

Chợ Viềng tấp nập. Ảnh: Vietnam+

Điều đặc biệt là người đi chợ không quá quan trọng giá trị món đồ. Từ cây cảnh, nông cụ, đồ cổ cho tới thịt bê thui – tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng cho tài lộc. Người bán không nói thách, người mua cũng ít mặc cả, bởi ai cũng tin rằng mua nhanh bán gọn sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Chợ Chuộng

Một phiên chợ kỳ lạ khác là Chợ Chuộng (Thanh Hóa), diễn ra vào sáng mùng 6 Tết. Sau phần mua bán đầu năm, người dân tham gia trò ném cà chua, ném bùn đất vào nhau trong tiếng cười rộn rã.

Cảnh đánh nhau tưng bừng tại chợ Chuộng. Ảnh: Người lao động

Theo quan niệm dân gian, càng bị dính nhiều bùn đất thì năm mới càng gặp may. Phiên chợ vì thế không chỉ là hoạt động giao thương mà còn là lễ hội cộng đồng, giúp mọi người xóa bỏ khoảng cách, cùng nhau khởi đầu năm mới đầy năng lượng.

Chợ Gò

Tại xã Tuy Phước (tỉnh Bình Định), chợ Gò họp vào sáng mùng 1 Tết, gắn với truyền thống thượng võ của vùng đất Tây Sơn. Người dân đến chợ từ rất sớm để mua trầu cau, muối, rau quả với mong muốn cả năm sung túc.

Chợ Gò. Ảnh: Tiền phong

Không khí chợ mang đậm nét lễ hội khi xen lẫn các hoạt động biểu diễn võ cổ truyền và trò chơi dân gian. Việc đi chợ đầu năm tại đây được xem như nghi thức mở đầu cho một năm thuận lợi, khỏe mạnh và đoàn kết.

Chợ Đình Cả

Tại xã Tân Hương, thành phố Hải Phòng, chợ Đình Cả được họp vào sáng mùng 2 Tết. Chợ bán muối và trầu cau để nam thanh nữ tú tìm được duyên lành.

Chợ Đình Bích La

Chợ Đình Bích La tại xã Triệu Thành (tỉnh Quảng Trị) họp đêm mùng 2, sáng mùng 3 Tết, bán sản phẩm chính do người dân làm ra. Người đi chợ mua đồ để lấy lộc, xin chữ, tham dự nghi lễ gọi thần Kim Quy - vị thần mang đến một năm thuận lợi, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc.