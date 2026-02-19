Hà Nội

10 con ngựa đắt nhất thế giới

Kinh doanh

10 con ngựa đắt nhất thế giới

Ngoài khả năng thi đấu hay phục vụ thể thao, giá trị của những con ngựa còn nằm ở huyết thống, tiềm năng sinh sản, và danh tiếng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Fusaichi Pegasus được xem là một trong những huyền thoại của làng đua ngựa thế giới khi giành chiến thắng vang dội tại Kentucky Derby năm 2000. Sau thành công này, chú ngựa được chuyển nhượng với mức giá kỷ lục 70 triệu USD, trở thành con ngựa đắt nhất từng được bán. Ảnh: BloodHorse
Mức giá 60 triệu USD dành cho Justify phản ánh giá trị vượt trội cả về thành tích thi đấu lẫn huyết thống. Năm 2018, chú ngựa này đi vào lịch sử khi giành danh hiệu Triple Crown dù mới bắt đầu thi đấu chỉ vài tháng trước đó. Ảnh: Sothebysrealty
Được lai tạo từ những dòng máu danh tiếng của Anh và Mỹ, Shareef Dancer từng gây chấn động thị trường khi được bán với giá 40 triệu USD vào năm 1983. Ảnh: Sothebysrealty
Dù không đạt nhiều thành tích nổi bật trong thi đấu, Annihilator vẫn được bán với mức giá lên tới 19 triệu USD. Giá trị của chú ngựa này chủ yếu đến từ ngoại hình ấn tượng cùng dòng dõi danh giá, là con của nhà vô địch Niatross. Ảnh: Sothebysrealty
Năm 2006, The Green Monkey lập kỷ lục khi trở thành chú ngựa hai tuổi đắt nhất từng được đấu giá với mức 16 triệu USD. Ảnh: Sothebysrealty
Không thuộc dòng ngựa đua thuần túy, Palloubet D’halong nổi tiếng trong bộ môn biểu diễn cưỡi ngựa và được bán với giá 15 triệu USD vào năm 2013. Chú ngựa được vận động viên Olympic Jan Tops mua tặng vợ là tay đua Edwina Alexander. Ảnh: Sothebysrealty
Totilas, hay còn gọi là Toto (15 triệu USD) là một trong những ngựa dressage xuất sắc nhất thế giới thuộc giống Dutch Warmblood. Dưới sự điều khiển của kỵ sĩ Edward Gal, chú lập nên nhiều kỷ lục, trong đó có việc đạt số điểm trên 90 – điều chưa từng có trước đây. Ảnh: Sothebysrealty
Better Than Honour nổi tiếng không phải nhờ thành tích thi đấu mà bởi vai trò ngựa mẹ xuất sắc. Năm 2008, chú được bán với giá 14 triệu USD nhờ khả năng di truyền vượt trội. Ảnh: Sothebysrealty
Seattle Dancer từng lập kỷ lục là ngựa non có giá đấu cao nhất thế giới vào năm 1985 với hơn 13 triệu USD. Mang dòng máu của các nhà vô địch Triple Crown, chú ngựa này sau đó đạt thành công lớn trong vai trò ngựa giống, với hàng chục thế hệ con giành chiến thắng ở nhiều giải đấu quan trọng. Ảnh: Sothebysrealty
Được mua khi mới một tuổi với giá 11,7 triệu USD, Meydan City thuộc sở hữu của Sheikh Ahmed Bin Mohammad Al Maktoum. Dù sự nghiệp thi đấu không quá nổi bật, chú vẫn được đánh giá cao nhờ tiềm năng di truyền và đóng góp trong lĩnh vực nhân giống, đặc biệt sau chiến thắng đáng chú ý tại UAE Derby. Ảnh: Sothebysrealty
#Giá trị huyết thống ngựa đắt nhất #Ngựa đua huyền thoại và kỷ lục giá #Ngựa thể thao và biểu diễn cưỡi ngựa #Ngựa giống và tiềm năng sinh sản #Các ngựa nổi bật trong lịch sử bán đấu giá

