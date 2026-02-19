10 con ngựa đắt nhất thế giới

Ngoài khả năng thi đấu hay phục vụ thể thao, giá trị của những con ngựa còn nằm ở huyết thống, tiềm năng sinh sản, và danh tiếng.
Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vẫn duy trì thông lệ gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến xuân về như một cách giữ gìn nếp nhà, gắn kết các thành viên.
Điện thoại cũ vẫn có thể hữu ích: chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến nó thành router internet nhỏ gọn để phát Wi-Fi mọi lúc mọi nơi.
Theo tử vi, 3 con giáp này có khả năng thu hút tiền tỷ khi vận hội mở ra, cần nỗ lực và quản lý tài chính thông minh để thành công bền vững.
Đền Parthenon là kiệt tác kiến trúc Hy Lạp cổ đại, biểu tượng của Athens và nền văn minh phương Tây với bề dày lịch sử hơn hai thiên niên kỷ.
Một hầm mộ ở Áo lưu giữ, bảo quản một xác ướp bí ẩn được gọi là "giáo sĩ phơi khô". Sau hơn 300 năm, thi hài được bảo quản khá tốt, còn nguyên vẹn cả da, mô.
Hai lỗ nhỏ cạnh trái MacBook không phải lỗ thoát nhiệt hay trang trí, mà chính là hệ thống micro kép giúp lọc tiếng ồn và thu âm giọng nói rõ ràng.
Trong thế giới côn trùng đầy cạnh tranh, kiến đã phát triển một mối quan hệ đặc biệt đến mức được ví như loài “chăn nuôi gia súc” thực thụ.
Từng là cái tên 'phủ sóng' khắp các mặt báo tuổi teen hơn 10 năm trước, Kelly Nguyễn ở hiện tại vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang cuốn hút.
Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê không ngừng thay đổi, trưởng thành hơn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Trong khi 'cả thế giới' đang nô nức đi du xuân, thì có một hội người đang âm thầm 'lệ đổ trong tim' vì cái định mệnh oái oăm khi sinh nhật trùng đúng Tết.
Ở tuổi 36, bộ ba Huyền Lizzie - Phanh Lee - Thu Hoài vẫn sở hữu nhan sắc 'lão hóa ngược', xứng danh những quý cô tuổi Ngựa quyến rũ nhất nhì Vbiz.
Sau hơn một tháng hoạt động, cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận số ca cấp cứu, khám chữa bệnh tăng mạnh.
Sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết), đông đúc người dân TP HCM đến các cửa hàng bán gà làm sẵn trên đường Trần Phú (quận 5 cũ) để mua gà về cúng hóa vàng.
Được phát hiện trong một cánh đồng, biểu tượng hai con rắn và một cái thang từ thế kỷ 19 ẩn chứa một bí ẩn khó hiểu gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Trong suốt hàng chục triệu năm tiến hóa, cấu trúc bàn chân của ngựa đã thay đổi sâu sắc, phản ánh sự thích nghi liên tục với môi trường sống.
Không chỉ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và các con.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/2, Nhân Mã vạn sự hanh thông, khó khăn nhường chỗ cho danh vọng và tài lộc rực rỡ. Cự Giải chú ý tiết kiệm.
Sau khi bước vào hành trình làm mẹ, Sam (Nguyễn Hà My) không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn mà còn gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà.
Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia phát triển robot có khuôn mặt và môi đồng bộ với giọng nói, mở ra kỷ nguyên giao tiếp tự nhiên giữa người và máy.
Santa Cruz del Islote, thuộc quần đảo San Bernardo của Colombia, được biết đến là hòn đảo có mật độ dân số cao nhất thế giới.