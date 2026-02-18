Những thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng

Trong văn hóa Á Đông, ngựa tượng trưng cho sức bền, tốc độ và tinh thần tiến về phía trước. Ở phương Tây, hình ảnh này lại trở thành một trong những biểu tượng thương hiệu mạnh mẽ nhất, xuất hiện trong nhiều đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.

Mỗi thương hiệu lựa chọn “con ngựa” theo một cách khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến việc truyền tải bản sắc riêng thông qua biểu tượng giàu cảm xúc này.

Hermès

Không giống nhiều thương hiệu dùng ngựa để thể hiện tốc độ hay quyền lực, với Hermès, con ngựa là nguồn gốc hình thành thương hiệu. Ra đời năm 1837 tại Paris với vai trò là xưởng sản xuất yên cương cho giới quý tộc, hình ảnh cỗ xe ngựa trong logo trở thành tuyên ngôn về di sản.

Ảnh: Hermès

Trong ngành xa xỉ, di sản là giá trị không thể mua bằng tiền mà phải tích lũy qua thời gian. Dù ngày nay nổi tiếng với túi xách, khăn lụa hay thời trang cao cấp, Hermès vẫn giữ tinh thần cưỡi ngựa trong từng sản phẩm, từ kỹ thuật khâu saddle stitch cho tới các chi tiết móng ngựa mang tính biểu tượng. Con ngựa ở đây đại diện cho sự thủ công bậc thầy và tính bền vững vượt thời gian.

Ferrari

Nếu Hermès mang tinh thần tĩnh tại của di sản, Ferrari lại là sự bùng nổ của năng lượng. Logo “ngựa chồm” (Prancing Horse) gắn liền với tinh thần chiến thắng trên đường đua và triết lý hiệu suất cao của nhà sáng lập Enzo Ferrari.

Ảnh: Ferrari

Chiến lược thương hiệu của Ferrari không dựa vào sản lượng lớn mà nằm ở sự khan hiếm có kiểm soát. Hãng chủ động giới hạn số xe xuất xưởng nhằm duy trì tính độc quyền. Vì vậy, khách hàng không chỉ mua một chiếc xe mà còn sở hữu biểu tượng của tốc độ, thành công và khát vọng chạm đến đỉnh cao.

Ralph Lauren

Trong khi Ferrari gắn ngựa với sức mạnh, Ralph Lauren lại kể câu chuyện về phong cách sống. Logo người cưỡi ngựa chơi polo đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và chuẩn mực cổ điển Anh – Mỹ.

Ảnh: Ralph Lauren

Chỉ một hình thêu nhỏ trên ngực áo cũng đủ truyền tải thông điệp về địa vị xã hội và gu thẩm mỹ. Con ngựa polo không phi nước đại mà giữ tư thế kiểm soát, thể hiện sự tự tin, ổn định và đẳng cấp. Đây là minh chứng cho sức mạnh của storytelling – khi một biểu tượng có thể định hình cả phong cách sống.

Ford Mustang

Nếu các biểu tượng trên hướng đến giới tinh hoa, Mustang lại đại diện cho tinh thần đại chúng. Hình ảnh ngựa hoang đang phi nước đại trên logo thể hiện sự tự do, phóng khoáng và tinh thần Mỹ.

Ảnh: Mustang

Dưới sự cải tiến của Carroll Shelby, Mustang từ một chiếc xe dạo phố đã trở thành biểu tượng hiệu suất cao nhưng vẫn dễ tiếp cận. Thành công của Mustang cho thấy một biểu tượng mạnh không nhất thiết phải xa xỉ — nó có thể đại diện cho giấc mơ tự do của tầng lớp trung lưu.

Frank Stronach

Khác với các thương hiệu sử dụng ngựa như biểu tượng marketing, doanh nhân Frank Stronach lại xây dựng cả một hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh loài vật này. Nhà sáng lập Magna International đã mở rộng sang lĩnh vực đua ngựa thông qua The Stronach Group.

Ảnh: Frank Stronach

Các trường đua và sự kiện lớn như Pegasus World Cup biến niềm đam mê thành ngành công nghiệp giải trí quy mô toàn cầu. Trong trường hợp này, ngựa không chỉ là hình ảnh biểu trưng mà là tài sản kinh doanh thực thụ, nơi công nghệ, quản trị và giải trí cùng tạo ra giá trị kinh tế.