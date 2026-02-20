Những thiếu gia Việt điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Nhiều thiếu gia Việt thế hệ 9X – 10X đang dần khẳng định dấu ấn riêng khi tham gia lãnh đạo các doanh nghiệp có quy mô vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hai thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) và Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) đang từng bước tham gia sâu vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Cuối năm 2025, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – doanh nghiệp thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng nâng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty hướng tới xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất dự kiến khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Doanh nhân Phạm Nhật Quân Anh. Ảnh: Internet

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, Phạm Nhật Quân Anh đã trải qua nhiều vai trò quản lý tại VinFast và Vinpearl, tích lũy kinh nghiệm trong vận hành, hoạch định chiến lược cũng như phát triển thị trường quốc tế.

Trong khi đó, em trai ông – Phạm Nhật Minh Hoàng – hiện là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cho thuê xe điện với vốn điều lệ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ này còn góp vốn tại nhiều doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn gia đình, đồng thời tham gia quỹ đầu tư công nghệ VinVentures.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng. Ảnh: Internet

Thiếu gia kín tiếng nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh

Một cái tên đáng chú ý khác là ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), con trai Chủ tịch Hồ Hùng Anh. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, doanh nhân trẻ này lại sở hữu lượng cổ phiếu lớn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đưa giá trị tài sản trên sàn chứng khoán lên mức hàng chục nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, ông Hồ Anh Minh đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Group. Cùng năm, doanh nghiệp này tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 35.000 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và hạ tầng.

Đáng chú ý, tập đoàn còn lấn sân sang lĩnh vực hàng không – hạ tầng khi thành lập doanh nghiệp phát triển cảng hàng không với vốn điều lệ gần 30.000 tỷ đồng, tham gia đầu tư dự án sân bay quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa.

Hai thiếu gia nhà bầu Hiển

Trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển, hai người con trai là Đỗ Quang Vinh (1989) và Đỗ Vinh Quang (1995) đang giữ nhiều vị trí chủ chốt.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh. Ảnh: SHB

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Công ty Chứng khoán SHS. Được đào tạo bài bản tại Anh và từng có thời gian điều hành doanh nghiệp tại Mỹ, Đỗ Quang Vinh được đánh giá là nhân tố thúc đẩy đổi mới quản trị, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

Thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Ảnh: VOV

Trong khi đó, thiếu gia Đỗ Vinh Quang – hiện là Phó Chủ tịch T&T Group và Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Năm 2025, doanh nhân sinh năm 1995 tiếp tục gây chú ý khi được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines. Sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hãng hàng không này đã tăng vốn điều lệ và triển khai kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế.

Thiếu gia 9X làm Chủ tịch công ty chứng khoán

Không chỉ các tập đoàn lớn, lĩnh vực tài chính – chứng khoán cũng ghi nhận sự nổi lên của nhiều lãnh đạo trẻ. Ông Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1995) hiện là Chủ tịch Chứng khoán DSC – doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Tập đoàn Thành An doanh nghiệp có vốn điều lệ 306 tỷ đồng và cũng là cháu trai ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch của Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Sau quá trình tái cấu trúc và M&A, ông Đức Anh đã tham gia điều hành và xây dựng lại chiến lược phát triển cho công ty. Ngoài DSC, doanh nhân này còn giữ vai trò lãnh đạo tại một số doanh nghiệp đầu tư và sản xuất trong hệ sinh thái gia đình, đồng thời sở hữu lượng cổ phần lớn với giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán lên tới hàng nghìn tỷ đồng.