Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Những thiếu gia Việt điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Nhiều thiếu gia Việt thế hệ 9X – 10X đang dần khẳng định dấu ấn riêng khi tham gia lãnh đạo các doanh nghiệp có quy mô vốn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Hai thiếu gia nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Hai con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) và Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000) đang từng bước tham gia sâu vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Cuối năm 2025, ông Phạm Nhật Quân Anh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal – doanh nghiệp thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng, sau đó nhanh chóng nâng lên 15.000 tỷ đồng. Công ty hướng tới xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với công suất dự kiến khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn đầu.

thieu-gia1.jpg
Doanh nhân Phạm Nhật Quân Anh. Ảnh: Internet

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, Phạm Nhật Quân Anh đã trải qua nhiều vai trò quản lý tại VinFast và Vinpearl, tích lũy kinh nghiệm trong vận hành, hoạch định chiến lược cũng như phát triển thị trường quốc tế.

Trong khi đó, em trai ông – Phạm Nhật Minh Hoàng – hiện là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và cho thuê xe điện với vốn điều lệ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ này còn góp vốn tại nhiều doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn gia đình, đồng thời tham gia quỹ đầu tư công nghệ VinVentures.

thieu-gia2.jpg
Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng. Ảnh: Internet

Thiếu gia kín tiếng nhà tỷ phú Hồ Hùng Anh

Một cái tên đáng chú ý khác là ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995), con trai Chủ tịch Hồ Hùng Anh. Dù ít xuất hiện trước truyền thông, doanh nhân trẻ này lại sở hữu lượng cổ phiếu lớn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đưa giá trị tài sản trên sàn chứng khoán lên mức hàng chục nghìn tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, ông Hồ Anh Minh đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Masterise Group. Cùng năm, doanh nghiệp này tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 35.000 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cao cấp và hạ tầng.

Đáng chú ý, tập đoàn còn lấn sân sang lĩnh vực hàng không – hạ tầng khi thành lập doanh nghiệp phát triển cảng hàng không với vốn điều lệ gần 30.000 tỷ đồng, tham gia đầu tư dự án sân bay quy mô lớn theo hình thức xã hội hóa.

Hai thiếu gia nhà bầu Hiển

Trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển, hai người con trai là Đỗ Quang Vinh (1989) và Đỗ Vinh Quang (1995) đang giữ nhiều vị trí chủ chốt.

thieu-gia3.jpg
Thiếu gia Đỗ Quang Vinh. Ảnh: SHB

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Công ty Chứng khoán SHS. Được đào tạo bài bản tại Anh và từng có thời gian điều hành doanh nghiệp tại Mỹ, Đỗ Quang Vinh được đánh giá là nhân tố thúc đẩy đổi mới quản trị, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính.

thieu-gia4.jpg
Thiếu gia Đỗ Vinh Quang. Ảnh: VOV

Trong khi đó, thiếu gia Đỗ Vinh Quang – hiện là Phó Chủ tịch T&T Group và Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Năm 2025, doanh nhân sinh năm 1995 tiếp tục gây chú ý khi được bầu làm Chủ tịch Vietravel Airlines. Sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hãng hàng không này đã tăng vốn điều lệ và triển khai kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế.

Thiếu gia 9X làm Chủ tịch công ty chứng khoán

Không chỉ các tập đoàn lớn, lĩnh vực tài chính – chứng khoán cũng ghi nhận sự nổi lên của nhiều lãnh đạo trẻ. Ông Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1995) hiện là Chủ tịch Chứng khoán DSC – doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.700 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Anh là con trai của ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ tịch Tập đoàn Thành An doanh nghiệp có vốn điều lệ 306 tỷ đồng và cũng là cháu trai ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch của Tập đoàn Thành Công (TC Group).

Sau quá trình tái cấu trúc và M&A, ông Đức Anh đã tham gia điều hành và xây dựng lại chiến lược phát triển cho công ty. Ngoài DSC, doanh nhân này còn giữ vai trò lãnh đạo tại một số doanh nghiệp đầu tư và sản xuất trong hệ sinh thái gia đình, đồng thời sở hữu lượng cổ phần lớn với giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

#Doanh nhân thiếu gia Việt Nam #Thế hệ trẻ lãnh đạo doanh nghiệp #Tập đoàn gia đình Việt #Lĩnh vực bất động sản cao cấp #Đầu tư công nghệ và tài chính #Phát triển doanh nghiệp nghìn tỷ

Bài liên quan

Kinh doanh

3 thiếu gia kín tiếng nhà đại gia Việt

Những thiếu gia này còn rất trẻ và khá kín tiếng trước truyền thông và chỉ được biết đến thông qua báo cáo quản trị doanh nghiệp.

Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức

Mới đây, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai cho biết ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - đã đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG theo hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15/8 đến ngày 13/9.

Xem chi tiết

Kinh doanh

3 thiếu gia ngành nhựa đình đám ở Việt Nam

Trần Duy Minh Đạt, Ông Cao Thắng và Phạm Trần Nhật Minh đều xuất thân từ những gia đình nổi tiếng trong ngành nhựa Việt Nam.

thieu-gia1.jpg
Trần Duy Minh Đạt - thiếu gia nhựa Duy Tân là một trong những nhân vật được quan tâm nhất thời gian gần đây sau khi kết hôn với Midu. Ảnh: FBNV
thieu-gia2.jpg
Trần Duy Minh Đạt là con trai của ông Trần Duy Hy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Duy Tân. Ảnh: Internet
Xem chi tiết

Kinh doanh

Những doanh nhân Việt tuổi Ngựa nổi tiếng trên thương trường

Nhiều doanh nhân Việt tuổi Ngọ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ bởi khối tài sản đáng nể mà còn bởi tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần tiên phong.

Doanh nhân Lý Quí Trung

Doanh nhân Lý Quí Trung - thế hệ thứ 2 của gia tộc Lý Quí, sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực ẩm thực hiện đại. Ông Lý Quí Trung được biết đến nhiều nhất với vai trò nhà sáng lập chuỗi Phở 24 – thương hiệu đã góp phần đưa món phở Việt bước ra thị trường quốc tế theo mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới