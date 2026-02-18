Khối tài sản kếch xù của diễn viên Bảo Thanh

Hà Nội

Kinh doanh

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Bảo Thanh còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ tại Hà Nội, Bắc Giang, Hội An và nhiều siêu xe. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990 (Canh Ngọ) trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bảo Thanh nổi tiếng với các phim truyền hình 'Sống chung với mẹ chồng', 'Về nhà đi con'...Ảnh chụp màn hình
Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Thanh thông báo tạm dừng đóng phim để tập trung làm mẹ lần 2 và chờ dự án phim phù hợp. Ảnh: Tiền phong
Bên cạnh sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và khối tài sản “khủng”. Chỉ trong vòng 4-5 năm, nữ diễn viên liên tục mua thêm bất động sản và sắm xe sang tiền tỷ. Ảnh: FB Bảo Thanh
Gia đình Bảo Thanh hiện sống trong một căn hộ cao cấp rộng 200m2 tại Hà Nội. Ảnh: FB Bảo Thanh
Ngoài cơ ngơi đang ở, Bảo Thanh còn sở hữu thêm một căn hộ khác ở Hà Nội có diện tích 200m2. Ảnh: FB Bảo Thanh
Tháng 7/2024, Bảo Thanh gây chú ý khi rao bán căn villa mang tên mình ở Hội An với giá hơn 6 tỷ đồng. Ảnh: FB Bảo Thanh
Tháng 8/2024, Bảo Thanh khoe căn hộ mới nhận tại thành phố Bắc Giang, coi đó như món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng ông xã. Ảnh: FB Bảo Thanh
Bên cạnh bất động sản, Bảo Thanh còn đầu tư mạnh tay vào xe hơi. Trước đây, nữ diễn viên từng sở hữu hai chiếc xe sang màu đỏ hợp mệnh: một chiếc Mercedes GLC300 trị giá 2,4 tỷ đồng và một chiếc BMW khoảng 3,3 tỷ đồng. Ảnh: Facebook
Tháng 2/2025, vợ chồng Bảo Thanh vui mừng nhận thêm chiếc Volkswagen Viloran 2023 có giá lăn bánh từ 2,2-2,4 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, nữ diễn viên sở hữu nhiều phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: Vietnamnet
Bảo Thanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch. Ảnh: FBNV
