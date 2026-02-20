Hà Nội

Phát hiện mới về nền văn minh 6.000 năm tại Trung Quốc

Kho tri thức

Phát hiện mới về nền văn minh 6.000 năm tại Trung Quốc

Phát hiện mới về xã hội cổ đại, gồm hào bảo vệ, hiện vật quý giá và dấu hiệu chữ viết cổ, mở ra hiểu biết về tổ chức xã hội thời kỳ Đồ Đá Mới.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Khu di chỉ Dawenkou nằm dưới chân núi Thái Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Khu di chỉ Dawenkou nằm dưới chân núi Thái Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông, là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Tại hiện trường này, các chuyên gia đến từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou dẫn đầu đã bóc tách từng lớp đất để hé lộ dấu vết của một nền văn minh Thời Kỳ Đồ Đá Mới từng phát triển mạnh mẽ cách đây từ 6.100 năm trước ở Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Tại hiện trường này, các chuyên gia đến từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou dẫn đầu đã bóc tách từng lớp đất để hé lộ dấu vết của một nền văn minh Thời Kỳ Đồ Đá Mới từng phát triển mạnh mẽ cách đây từ 6.100 năm trước ở Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Một trong những phát hiện nổi bật nhất là một con hào dài 85 mét, được cho là có chức năng bảo vệ. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Một trong những phát hiện nổi bật nhất là một con hào dài 85 mét, được cho là có chức năng bảo vệ. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Con hào này có thể là dấu hiệu cho những nỗ lực ban đầu trong việc tổ chức xã hội hoặc thậm chí là hình thành nhà nước. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Con hào này có thể là dấu hiệu cho những nỗ lực ban đầu trong việc tổ chức xã hội hoặc thậm chí là hình thành nhà nước. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Bên cạnh đó, hàng nghìn hiện vật đã được khai quật, bao gồm đồ gốm, đồ ngọc, mộ phần và nhà ở. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Bên cạnh đó, hàng nghìn hiện vật đã được khai quật, bao gồm đồ gốm, đồ ngọc, mộ phần và nhà ở. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Một số hiện vật mang những ký hiệu mà các nhà nghiên cứu tin rằng, chúng có thể là những dạng chữ viết cổ của Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Một số hiện vật mang những ký hiệu mà các nhà nghiên cứu tin rằng, chúng có thể là những dạng chữ viết cổ của Trung Quốc. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Nhà khảo cổ học Liu Yunlong cho biết, những mảng đất cháy màu đỏ được phát hiện tại địa điểm này có thể là tàn tích của các bức tường nhà từng trải qua một vụ hỏa hoạn nào đó. Một số ngôi mộ cổ còn chứa đồ vật có giá trị, là bằng chứng về quyền sở hữu tài sản và sự phân chia giai cấp đang hình thành. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Nhà khảo cổ học Liu Yunlong cho biết, những mảng đất cháy màu đỏ được phát hiện tại địa điểm này có thể là tàn tích của các bức tường nhà từng trải qua một vụ hỏa hoạn nào đó. Một số ngôi mộ cổ còn chứa đồ vật có giá trị, là bằng chứng về quyền sở hữu tài sản và sự phân chia giai cấp đang hình thành. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Nỗ lực của nghiên cứu này nhằm mục đích để hiểu rõ hơn về cách các cộng đồng thời xưa sinh sống, làm việc và cấu trúc xã hội của họ nằm dưới chân núi Thái Sơn. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Nỗ lực của nghiên cứu này nhằm mục đích để hiểu rõ hơn về cách các cộng đồng thời xưa sinh sống, làm việc và cấu trúc xã hội của họ nằm dưới chân núi Thái Sơn. Ảnh: @Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Dawenkou.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
