Ảnh hiếm thời mới khởi nghiệp của Shark Bình

Kinh doanh

Nhiều người nhận xét, nhan sắc thời trẻ của Shark Bình trông khá ưa nhìn và dễ thương.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, tại họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Ảnh: Vietnamnet
Thông tin này thu hút sự chú ý từ công chúng, bởi dự án AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong cộng đồng đầu tư tài sản số tại Việt Nam. Ảnh: Znews
Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, SN 1981), là Chủ tịch Tập đoàn NextTech – một gương mặt quen thuộc trong giới công nghệ và khởi nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Nhadautu
Trên trang cá nhân, Shark Bình từng đăng lại loạt ảnh thời còn trẻ khiến dân mạng bất ngờ. Ảnh: FBNV
Dù không nói rõ song nhiều người cho rằng, những hình ảnh này được chụp thời Shark Bình vẫn đang là sinh viên. Ảnh: FBNV
Nhiều người nhận xét, Shark Bình thời trẻ có nét giống người Nhật Bản. Ảnh: FBNV
Nhan sắc thời trẻ của Shark Bình trông ưa nhìn, dễ thương. Ảnh: FBNV
Shark Bình năm 21 tuổi trong chiếc áo sơ mi kẻ caro, đeo kính nhìn rất trí thức. Ảnh: FBNV
Ở bức ảnh khi 31 tuổi, Shark Bình trẻ trung với áo phông, quần jeans tham gia một sự kiện. Ảnh: FBNV
Thời mới khởi nghiệp giản dị bao nhiêu thì nay Shark Bình phong độ, lịch lãm đúng chuẩn của một doanh nhân thành đạt. Ảnh: Nhadautu
#Shark Bình #ảnh thời trẻ Shark Bình #dự án AntEx #Shark Bình khởi nghiệp #tập đoàn NextTech #dư luận dự án tiền ảo

