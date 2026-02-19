Những 'nữ tướng' quyền lực trong ngành ngân hàng Việt

Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện, các nữ lãnh đạo ngân hàng đã khẳng định vai trò trong chiến lược, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa đổi mới trong ngành.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968, tại Hà Nội) là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhậm chức từ tháng 11/2020.

Bà Nguyễn Thị Hồng được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối (Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng nay là Học viện Ngân hàng); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển (Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Người lao động

Từ tháng 1/1991 đến nay, đồng chí Nguyễn Thị Hồng tham gia công tác và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý tại Ngân hàng Nhà nước. Từ tháng 11/2020, bà Nguyễn Thị Hồng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Hồng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2025; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ các năm 2011, 2019, 2021.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hồng còn được các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao. Năm 2025, trong bảng xếp hạng của Global Finance, bà Nguyễn Thị Hồng là một trong ba Thống đốc ngân hàng trung ương toàn cầu đạt điểm A+, cùng với Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch.

Bà Đỗ Hà Phương – Chủ tịch HĐQT Eximbank

Bà Đỗ Hà Phương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2020 - 2025) từ ngày 28/6/2023.

Bà Đỗ Hà Phương sinh năm 1984, đã có hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bà tốt nghiệp Cử nhân Kế toán trường Đại học George Mason (Mỹ), Thạc sỹ Tài chính quốc tế, trường Đại học Westminster (Anh).

Bà Đỗ Hà Phương là tân Chủ tịch Eximbank. Ảnh: EIB

Bà Đỗ Hà Phương gia nhập Eximbank từ năm 2022 với chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Từ năm 2018 đến năm 2023, bà Phương là đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH VNInvest Partners. Trước đó, Chủ tịch Eximbank từng tham gia phụ trách các mảng nghiệp vụ liên quan tới tín dụng, quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), cố vấn tài chính tại Công ty TNHH Tài chính Lotus, tham gia các mảng nghiệp vụ liên quan tới kiểm toán, thuế, tư vấn tài chính tại Ernst & Young Hoa Kỳ và Việt Nam.

Bà Bùi Thanh Hương - Chủ tịch NCB

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT NCB. Ảnh: NCB

Bùi Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) từ tháng 7/2021. Tháng 12/2025, bà Hương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch NCB nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Thanh Hương sinh năm 1980, tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân năm 2001, nhận chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập năm 2005 (CPA - Bộ Tài chính), tốt nghiệp thạc sỹ loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về quản lý (CFVG) năm 2012 và được cấp chứng chỉ Kế toán viên công chứng Úc năm 2014 (CPA Úc).

Bà Hương đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kiểm toán - tài chính ngân hàng - quản lý điều hành doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập NCB, bà Bùi Thị Thanh Hương đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Sun Group. Bà từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực quản trị chiến lược tại các tổ chức tài chính ngân hàng lớn như: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - chiến lược TPBank; Phó Giám đốc phụ trách khối tài chính/kế toán trưởng SeABank.

Cao Thị Thuý Nga - Chủ tịch PGBank

Chủ tịch HĐQT PGBank, bà Cao Thị Thuý Nga. Ảnh: PGBank

Bà Cao Thị Thúy Nga được bầu làm Chủ tịch HĐQT PGBank nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 24/4/2025.

Bà Cao Thị Thúy Nga sinh năm 1958 là Thành viên HĐQT độc lập của PGBank kể từ tháng 8/2024. Nữ doanh nhân này có bằng thạc sĩ Tài chính - tiền tệ (Học viện Tài chính), hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong hơn 40 năm. Giai đoạn 1980-1991, bà công tác ở BIDV, từng đảm nhận chức Phó phòng cấp phát tín dụng.

Từ năm 1992, bà chuyển sang Public Bank - ngân hàng liên doanh nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam và làm Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban tổ chức nhân sự. Đến năm 2005, bà gia nhập ngân hàng quân đội (MB) với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách khối bán lẻ. Bà cũng đã từng là Chủ tịch của Chứng khoán MB (MBS).