Giao dịch ngân hàng dịp Tết Bính Ngọ, khách hàng cần chú ý điều gì?

Khách hàng cần chủ động nắm rõ lịch giao dịch, bảo mật thông tin và ưu tiên thanh toán số để đảm bảo an toàn tài chính trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Dù các điểm giao dịch tại quầy tạm ngưng hoạt động, hệ thống ngân hàng số, ATM, POS và hotline hỗ trợ vẫn duy trì xuyên suốt. Các lệnh chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản nhanh 24/7 sẽ hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý nằm ở dịch vụ chuyển khoản thường liên ngân hàng. Các hệ thống này chỉ xử lý lệnh phát sinh đến 16h00 ngày 13/02/2026. Mọi giao dịch sau khung giờ này sẽ phải chờ đến 05h00 ngày 23/02/2026 mới được tiếp tục xử lý.

Do đó, người dùng cần thực hiện giao dịch sớm, tránh rủi ro nghẽn mạng hoặc lệnh chuyển tiền bị lưu giữ qua Tết.

Đối với các lệnh chuyển khoản định kỳ được thiết lập trùng vào thời gian nghỉ Tết, hệ thống sẽ tự động xử lý nếu tài khoản đảm bảo số dư. Các giao dịch nội bộ và chuyển nhanh 24/7 vẫn thực hiện đúng lịch; riêng lệnh chuyển khoản thường liên ngân hàng sẽ được lùi lại đến ngày 23/02/2026.

Trong trường hợp tài khoản không đủ tiền tại thời điểm quét lệnh, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và dừng thực hiện giao dịch. Trường hợp tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo và không tiếp tục trích tiền, kể cả khi khách hàng nộp bổ sung sau đó.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Ảnh minh họa



Với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trong dịp nghỉ Tết, nguyên tắc tính lãi được xác định theo các mốc thời gian cụ thể. Chẳng hạn, khoản mở mới từ 21h ngày 13/2/2026 sẽ được tính lãi từ ngày 14/2; mở mới từ 19h ngày 14/2/2026 tính lãi từ 15/2/2026; các mốc tiếp theo được điều chỉnh tương ứng theo lịch vận hành hệ thống

Theo thông báo của các ngân hàng, tiền gửi tiết kiệm trực tuyến vẫn được hệ thống tự động tái tục bình thường trong suốt kỳ nghỉ Tết. Đối với tiền gửi tại quầy, nếu sổ tiết kiệm đáo hạn đúng vào thời gian nghỉ lễ, khách hàng có thể đến tất toán vào ngày làm việc đầu tiên sau Tết (23/2/2026) và vẫn được hưởng đầy đủ lãi suất có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian gửi.

Vì vậy, khách hàng lưu ý nắm rõ thời điểm bắt đầu tính lãi giúp khách hàng chủ động hơn trong tính toán hiệu quả sử dụng vốn, nhất là khi gửi tiền sát thời điểm nghỉ lễ.

Cận Tết cũng là thời điểm các đối tượng xấu gia tăng hoạt động lừa đảo. Những thủ đoạn phổ biến gồm giả danh nhân viên ngân hàng, gửi đường link nhận thưởng, thông báo trúng quà Tết hoặc yêu cầu cập nhật thông tin tài khoản.

Các ngân hàng liên tục cảnh báo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin thẻ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Người dùng chỉ nên đăng nhập ứng dụng ngân hàng từ nguồn chính thức và kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi thực hiện giao dịch.

Ngoài việc cảnh giác với lừa đảo, khách hàng cũng nên chủ động bảo vệ tài khoản bằng cách kích hoạt xác thực hai lớp, đặt mật khẩu mạnh và thường xuyên kiểm tra biến động số dư. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay tổng đài ngân hàng để khóa tài khoản kịp thời.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng thông báo biến động số dư theo thời gian thực là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát tài chính trong dịp cao điểm chi tiêu.