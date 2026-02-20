Hà Nội

Đời sống

Bí quyết phối son với áo dài giúp gương mặt bừng sáng ngày xuân

Chỉ cần chọn đúng màu son theo sắc độ áo dài, bạn có thể “nâng tầm” diện mạo ngày xuân mà không cần trang điểm cầu kỳ.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa lễ hội và những buổi chụp ảnh đầu năm, áo dài thường xuất hiện với bảng màu mềm mại như trắng, kem, pastel hoặc đỏ truyền thống. Tuy nhiên, chính sự tinh giản ấy lại đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng ở màu son môi.

ao-dai-tet.jpg
Ảnh Nguyễn Tất Kiểm

Theo các chuyên gia trang điểm, việc chọn son không nên chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà cần xét đến độ ấm lạnh của màu vải, độ bão hòa và độ tương phản với tông da. Nếu chọn sai, gương mặt dễ bị “chìm” trong trang phục hoặc trở nên quá gắt khi lên hình.

Dưới đây là 4 cách tô son được xem là an toàn và hiệu quả nhất khi diện áo dài.

Áo dài đỏ truyền thống: Tránh son cùng tông quá rực

Áo dài đỏ luôn là biểu tượng của may mắn, rực rỡ trong dịp đầu năm. Tuy nhiên, sai lầm phổ biến là chọn son đỏ tươi trùng hoàn toàn với màu áo. Khi hai sắc đỏ có cùng độ rực và độ bão hòa, gương mặt dễ bị “nuốt”, thiếu điểm nhấn.

7cff564f916e1f30467f.jpg
Ảnh Lamia Design

Thay vào đó, các chuyên gia trang điểm khuyên nên chọn những gam đỏ có chiều sâu như đỏ rượu vang, đỏ mận hoặc đỏ nâu. Sự chênh lệch về sắc độ giúp khuôn mặt nổi bật mà tổng thể vẫn hài hòa.

Với kiểu phối này, nên tăng độ nét cho chân mày và kẻ eyeliner mảnh để tạo khung gương mặt rõ ràng hơn. Son trầm đặc biệt phù hợp khi chụp ảnh buổi tối hoặc trong không gian ánh đèn ấm, mang lại cảm giác trưởng thành, trang trọng.

Áo dài vàng nhạt, be: Đỏ gạch tạo nét cổ điển Á Đông

Những tông vàng nhạt, kem hay be thường mang sắc ấm. Nếu chọn son quá hồng hoặc quá lạnh, tổng thể sẽ thiếu cân bằng. Đỏ gạch vì thế trở thành lựa chọn an toàn và tinh tế.

13132b80e2a16cff35b0.jpg
Ảnh lecos

Đây là gam màu đủ nổi bật nhưng không quá rực, giữ được tinh thần cổ điển, nền nã. Sắc nâu pha trong đỏ gạch tạo chiều sâu cho gương mặt, đặc biệt khi chụp ảnh lúc chiều muộn hoặc dưới ánh đèn vàng.

Với làn da trung bình đến ngăm, đỏ gạch là gam màu “cứu cánh” vì không làm xỉn da. Kiểu son này đặc biệt hợp với tóc búi thấp hoặc uốn nhẹ, giúp tổng thể thanh lịch mà vẫn cuốn hút.

Áo dài trắng hoặc kem: Đỏ thuần – điểm nhấn không bao giờ lỗi mốt

Áo dài trắng gần với sắc ánh sáng, nên nếu chỉ dùng son nhạt, gương mặt dễ trở nên nhợt nhạt trên ảnh. Son đỏ thuần (đỏ trung tính) gần như là công thức kinh điển khi diện màu áo này.

36f917a5da8454da0d95.jpg
Ảnh vuahanghieu

Sắc đỏ giúp tăng độ tương phản, làm răng trông trắng hơn và khiến gương mặt nổi bật ngay cả khi trang điểm tối giản.

Da sáng hợp đỏ cherry tươi để tạo vẻ trẻ trung.

Da trung bình đến ngăm nên chọn đỏ rượu vang để tăng chiều sâu.

Khi son đã là điểm nhấn chính, má hồng nên tán mỏng và mắt giữ tông nâu nhẹ, tránh tạo hai điểm nhấn cạnh tranh nhau trên gương mặt.

Áo dài hồng pastel: Ưu tiên sự mềm mại, tránh quá đậm

Hồng pastel mang tinh thần ngọt ngào, nữ tính. Nếu đi cùng son đỏ đậm, tổng thể sẽ trở nên nặng nề, thiếu sự tinh tế.

Giải pháp an toàn là chọn son hồng đất, hồng đào hoặc màu tiệp môi. Điều quan trọng là xem xét độ ấm – lạnh của màu vải. Hồng pastel thường có ánh lạnh, vì vậy son nên pha chút nâu hoặc cam để trung hòa.

0330b3fb72dafc84a5cb.jpg
Ảnh elle

Hồng đất tạo cảm giác trưởng thành, thanh lịch.

Hồng đào tự nhiên phù hợp chụp ảnh ban ngày, mang lại vẻ trong trẻo.

Layout này đặc biệt hợp với mắt nhũ champagne và má hồng tán nhẹ qua sống mũi, tạo hiệu ứng da căng khỏe, tươi tắn.

Thực chất, chọn son theo áo dài là bài toán về cân bằng sắc độ. Áo càng nhạt cần son đủ nổi bật để tạo điểm nhấn. Ngược lại, áo càng đậm nên chọn son có chiều sâu để tránh cảm giác quá tải màu sắc.

Khi độ tương phản được tính toán hợp lý, gương mặt sẽ nổi bật mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng của áo dài Việt trong những bức ảnh đầu năm.

