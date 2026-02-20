Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Chân dung 3 nữ tỷ phú USD của Việt Nam

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Chân dung 3 nữ tỷ phú USD của Việt Nam

Trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố, có sự góp mặt của 3 nữ tỷ phú Việt Nam. 

3-nu-ty-phu.jpg
#Nữ tỷ phú Việt Nam #Danh sách tỷ phú Forbes #Tỷ phú USD Việt Nam #Phân tích thành công nữ tỷ phú #Thông tin về nữ tỷ phú Việt

