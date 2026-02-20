[INFOGRAPHIC] Chân dung 3 nữ tỷ phú USD của Việt Nam

Trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố, có sự góp mặt của 3 nữ tỷ phú Việt Nam.
Năm 2026, nhan sắc Việt tiếp tục được kỳ vọng ghi dấu ấn khi Bảo Ngọc dự thi Miss World, Hương Giang góp mặt tại Miss Grand International All Stars.
Ngoài khả năng thi đấu hay phục vụ thể thao, giá trị của những con ngựa còn nằm ở huyết thống, tiềm năng sinh sản, và danh tiếng.
Không chỉ dừng lại ở sự hiện diện, các nữ lãnh đạo ngân hàng đã khẳng định vai trò trong chiến lược, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa đổi mới trong ngành.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới.
Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Bảo Thanh còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ tại Hà Nội, Bắc Giang, Hội An và nhiều siêu xe.
Từ thời trang xa xỉ, siêu xe tốc độ đến ngành công nghiệp giải trí, hình ảnh con ngựa xuất hiện trong logo của hàng loạt thương hiệu hàng đầu thế giới.
Trong giới kinh doanh, nhiều tỷ phú tuổi Ngựa ghi dấu ấn sâu đậm trên bản đồ tài chính toàn cầu nhờ tư duy độc lập và khả năng nắm bắt cơ hội hiếm có.
Bên cạnh giá trị truyền thống, ngày Tết với nhà giàu Việt còn gắn liền với các thú chơi độc lạ, xa xỉ.
Trong 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay, đại gia ngành ngân hàng, bất động sản chiếm ưu thế.
Nhiều doanh nhân Việt tuổi Ngọ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ bởi khối tài sản đáng nể mà còn bởi tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần tiên phong.
Khách hàng cần chủ động nắm rõ lịch giao dịch, bảo mật thông tin và ưu tiên thanh toán số để đảm bảo an toàn tài chính trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Từng chỉ là loại quả mọc dại trong rừng, nay chanh yên được nhiều người thành phố tìm mua, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều sản vật quý hiếm từng được chọn để dâng vua chúa xưa trở thành quà Tết cao cấp, được săn đón mỗi dịp cuối năm.
Bên cạnh đào, mai hay quất truyền thống, bonsai trĩu quả cũng là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.
Bên cạnh tiền mặt, nhiều doanh nghiệp lại gây chú ý với những kiểu thưởng độc lạ khó tin như vàng, mì gói, táo tươi, đếm tiền theo khả năng....
Chấp nhận trả giá cao gấp 2-3 lần ngày thường, nhiều người vẫn chật vật tìm tài xế công nghệ khi nhu cầu di chuyển và giao hàng tăng vọt những ngày cận Tết.
Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng”. Nhiều nải chuối đẹp, có số quả lẻ được rao bán 300.000 - 700.000 đồng nhưng vẫn hút khách.
Thị trường cây cảnh Tết Bính Ngọ 2026 sôi động với nhiều loại đào đẹp, độc và lạ được người dân săn đón.
Từ những quả dưa, trái dừa bình thường, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã trở thành những mặt hàng Tết "hái ra tiền".
Gần đến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cây cảnh Tết sôi động với hàng loạt “siêu phẩm” mai vàng đắt đỏ.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, nghề chở cây cảnh thuê bước vào mùa làm ăn tất bật nhất trong năm, mang lại nguồn thu nhập tiền triệu mỗi ngày.