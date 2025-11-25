Điểm du lịch Thác Pa Sỹ tạm ngừng hoạt động, du khách cần lưu ý

Thác Pa Sỹ, một trong những điểm đến nổi bật của Măng Đen (Kon Tum), vốn thu hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí mát lành và vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng. Tuy nhiên, mới đây, địa phương đã ra thông báo tạm dừng đón khách du lịch tại thác để đảm bảo an toàn sau những trận mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng.

Nước lớn làm hư hỏng hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ, xã Măng Đen. Ảnh Báo Tiền phong

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, nhằm khôi phục an toàn trước khi mở cửa trở lại.

UBND xã Măng Đen cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực thác trong thời gian tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Nước lớn làm hư hỏng hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ, xã Măng Đen. Ảnh Báo Tiền phong

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Đen, nguồn kinh phí dự phòng sẽ được sử dụng trước mắt để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu hư hỏng, đồng thời về lâu dài sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn tất công tác khắc phục, đảm bảo an toàn cho du khách và phục hồi cảnh quan tự nhiên.

Việc tạm dừng hoạt động, dù gây gián đoạn trải nghiệm du lịch, là cần thiết để bảo vệ an toàn cho du khách. Thác Pa Sỹ từ lâu đã là điểm check-in yêu thích của nhiều người khi đến Măng Đen, với dòng thác trắng xóa, làn nước mát rượi và không gian xanh mát quanh năm. Đây cũng là cơ hội để địa phương phục hồi môi trường tự nhiên, duy trì vẻ đẹp lâu dài của điểm đến này.

Ảnh VinWonders

Du khách khi đến Măng Đen trong thời gian này vẫn có thể khám phá nhiều điểm du lịch khác như rừng thông, các hồ nước tự nhiên và trải nghiệm khí hậu trong lành, mát mẻ đặc trưng của vùng cao nguyên. UBND xã Măng Đen khuyến cáo mọi người cập nhật thông tin trước khi lên kế hoạch tham quan để đảm bảo an toàn.