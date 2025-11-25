Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Điểm du lịch Thác Pa Sỹ tạm ngừng hoạt động, du khách cần lưu ý

Do sạt lở nghiêm trọng, Thác Pa Sỹ ở Măng Đen tạm dừng đón khách, địa phương triển khai khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn cho du khách.

Vân Giang (Tổng hợp)

Thác Pa Sỹ, một trong những điểm đến nổi bật của Măng Đen (Kon Tum), vốn thu hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, không khí mát lành và vẻ đẹp hoang sơ giữa núi rừng. Tuy nhiên, mới đây, địa phương đã ra thông báo tạm dừng đón khách du lịch tại thác để đảm bảo an toàn sau những trận mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng.

thac-pa-sy1.jpg
Nước lớn làm hư hỏng hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ, xã Măng Đen. Ảnh Báo Tiền phong

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, nhằm khôi phục an toàn trước khi mở cửa trở lại.

UBND xã Măng Đen cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực thác trong thời gian tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

thac-pa-sy2.jpg
Nước lớn làm hư hỏng hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ, xã Măng Đen. Ảnh Báo Tiền phong

Theo lãnh đạo UBND xã Măng Đen, nguồn kinh phí dự phòng sẽ được sử dụng trước mắt để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu hư hỏng, đồng thời về lâu dài sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn tất công tác khắc phục, đảm bảo an toàn cho du khách và phục hồi cảnh quan tự nhiên.

Việc tạm dừng hoạt động, dù gây gián đoạn trải nghiệm du lịch, là cần thiết để bảo vệ an toàn cho du khách. Thác Pa Sỹ từ lâu đã là điểm check-in yêu thích của nhiều người khi đến Măng Đen, với dòng thác trắng xóa, làn nước mát rượi và không gian xanh mát quanh năm. Đây cũng là cơ hội để địa phương phục hồi môi trường tự nhiên, duy trì vẻ đẹp lâu dài của điểm đến này.

thac-pa-sy.jpg
Ảnh VinWonders

Du khách khi đến Măng Đen trong thời gian này vẫn có thể khám phá nhiều điểm du lịch khác như rừng thông, các hồ nước tự nhiên và trải nghiệm khí hậu trong lành, mát mẻ đặc trưng của vùng cao nguyên. UBND xã Măng Đen khuyến cáo mọi người cập nhật thông tin trước khi lên kế hoạch tham quan để đảm bảo an toàn.

#Ngừng hoạt động du lịch Thác Pa Sỹ #Ảnh hưởng do sạt lở đất #Khắc phục thiệt hại hạ tầng #An toàn cho du khách #Phục hồi cảnh quan tự nhiên #Tác động của mưa lớn đến du lịch

Bài liên quan

Du lịch

Huế tiếp tục tạm ngừng đón khách tại các điểm di tích do mưa lũ trở lại

Từ 10h ngày 3/11, Huế tạm dừng đón khách tại toàn bộ các điểm di tích do mưa lũ lớn gây ngập diện rộng, đảm bảo an toàn cho du khách và di sản.

Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại Thừa Thiên – Huế dâng cao vượt mức báo động 3. Cụ thể, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt mức trên báo động 3 là 0,77m, sông Bồ tại Phú Ốc vượt báo động 3 là 0,46m. Tình trạng ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở vùng hạ lưu các sông, khu vực trũng thấp và nhiều khu dân cư nội thành Huế.

hue.jpg
Di tích lăng Minh Mạng sáng 3/11. Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích
Xem chi tiết

Du lịch

Kho lúa Măng Đen có gì hấp dẫn khiến du khách mê mẩn tới check-in?

Kho lúa Măng Đen điểm check-in mới giữa đại ngàn Kon Tum, nơi du khách trải nghiệm văn hóa Xơ Đăng và khung cảnh yên bình, mộc mạc.

kho-lua-mang-den7.jpg
Nếu đã quen với những khung cảnh rừng thông, thác nước hay hồ Đăk Ke quen thuộc của Măng Đen (Kon Tum), du khách có thể thử đổi gió với một tọa độ mới – kho lúa Măng Đen. Từ công trình lưu trữ nông sản truyền thống của người Xơ Đăng, nơi đây nay trở thành điểm check-in mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, thu hút những ai yêu thích vẻ đẹp mộc mạc và yên bình giữa đại ngàn. Ảnh dulichmangden
kho-lua-mang-den6.jpg
Kho lúa Măng Đen nằm trong làng Kon Tu Ma, thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum (hiện thuộc xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) cách trung tâm khoảng 5 km. Con đường dẫn vào làng nhỏ hẹp, xen giữa những triền đồi thông và ruộng bậc thang, uốn lượn quanh co nhưng dễ đi. Từ trung tâm thị trấn, du khách chỉ cần men theo quốc lộ 24, sau đó rẽ vào con đường nhỏ có biển chỉ dẫn rõ ràng. Ảnh dulichmangden
Xem chi tiết

Du lịch

Chiêm ngưỡng ‘rừng chết’ kỳ bí trên hồ thủy điện ở Măng Đen

Hồ Thượng Kon Tum (Quảng Ngãi) gây ấn tượng với “rừng chết” trắng ngà giữa lòng hồ, là điểm check-in hoang sơ, yên bình cho du khách yêu thiên nhiên.

rung1.jpg
Hồ thủy điện Thượng Kon Tum, nằm trên sông Đăk Snghé (tỉnh Quảng Ngãi), đang dần trở thành điểm đến mới mẻ cho du khách yêu thiên nhiên. Ảnh Tố Đen
rung.jpg
Nơi đây không chỉ nổi bật với mặt nước trong xanh bao quanh bởi rừng núi hùng vĩ, mà còn có một hiện tượng thiên nhiên độc đáo khiến nhiều người thích thú – “rừng chết”. Ảnh Tố Đen
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới