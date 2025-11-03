Huế tiếp tục tạm ngừng đón khách tại các điểm di tích do mưa lũ trở lại

Từ 10h ngày 3/11, Huế tạm dừng đón khách tại toàn bộ các điểm di tích do mưa lũ lớn gây ngập diện rộng, đảm bảo an toàn cho du khách và di sản.

Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tại Thừa Thiên – Huế dâng cao vượt mức báo động 3. Cụ thể, mực nước sông Hương tại Kim Long đạt mức trên báo động 3 là 0,77m, sông Bồ tại Phú Ốc vượt báo động 3 là 0,46m. Tình trạng ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở vùng hạ lưu các sông, khu vực trũng thấp và nhiều khu dân cư nội thành Huế.

Di tích lăng Minh Mạng sáng 3/11. Ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích

Trước diễn biến này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã quyết định tạm ngừng đón khách tại toàn bộ các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, bao gồm Đại Nội, các lăng vua triều Nguyễn, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao và nhiều địa điểm khác. Thời gian tạm dừng đón khách sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc đợt mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và công trình di tích.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và thông báo thời gian mở cửa trở lại ngay khi điều kiện an toàn được đảm bảo. Đồng thời, lực lượng cán bộ, nhân viên đang túc trực 24/24 để triển khai các biện pháp phòng chống ngập, bảo vệ hiện vật và hạ tầng di tích.

Trước đó, từ ngày 27 đến 30/10, Huế cũng đã phải tạm ngừng đón khách do đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực trong Đại Nội bị ngập sâu từ 0,3–0,5m, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, hệ thống điện, thoát nước và các hoạt động trưng bày. Trung tâm đã huy động toàn bộ nhân lực, phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng máy bơm, bao cát và vật tư chống ngập để bảo vệ di tích.

Sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến sáng 31/10, các điểm di tích mới mở cửa trở lại, đón khách tham quan bình thường. Tuy nhiên, đợt mưa lũ mới lần này buộc công tác bảo tồn phải tạm gián đoạn thêm lần nữa.

Hiện ngành du lịch Thừa Thiên – Huế khuyến cáo du khách theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, tránh di chuyển đến các khu vực ngập lụt hoặc vùng có nguy cơ sạt lở. Các công ty lữ hành cũng tạm thời điều chỉnh lịch trình tour, chuyển hướng sang một số điểm tham quan an toàn hơn như đồi Thiên An, phá Tam Giang hoặc các làng nghề truyền thống ở vùng cao.

Huế đang trong cao điểm mưa lũ, song chính quyền địa phương khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ di sản "trái tim" của du lịch cố đô, nhằm sớm khôi phục hoạt động đón khách trở lại ngay khi thời tiết ổn định.