Chiêm ngưỡng ‘rừng chết’ kỳ bí trên hồ thủy điện ở Măng Đen

Du lịch

Chiêm ngưỡng ‘rừng chết’ kỳ bí trên hồ thủy điện ở Măng Đen

Hồ Thượng Kon Tum (Quảng Ngãi) gây ấn tượng với “rừng chết” trắng ngà giữa lòng hồ, là điểm check-in hoang sơ, yên bình cho du khách yêu thiên nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)
Hồ thủy điện Thượng Kon Tum, nằm trên sông Đăk Snghé (tỉnh Quảng Ngãi), đang dần trở thành điểm đến mới mẻ cho du khách yêu thiên nhiên. Ảnh Tố Đen
Nơi đây không chỉ nổi bật với mặt nước trong xanh bao quanh bởi rừng núi hùng vĩ, mà còn có một hiện tượng thiên nhiên độc đáo khiến nhiều người thích thú – “rừng chết”. Ảnh Tố Đen
Hồ Thượng Kon Tum là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Kon Tum cũ, được xây dựng trên nhánh thượng nguồn sông Đăk Bla. Trong quá trình tích nước nhiều năm, một phần cây cối ven bờ hồ đã bị ngập, chết dần và chuyển sang màu trắng ngà. Ảnh Tố Đen
Những thân cây trơ cành này tạo nên cảnh tượng vừa hoang tàn, vừa kỳ thú, khác hẳn với các khu rừng xanh mướt xung quanh. Chính vẻ đẹp lạ mắt này đã khiến nhiều nhiếp ảnh gia và du khách ưa khám phá thiên nhiên tìm đến để ghi lại những bức ảnh ấn tượng. Ảnh Tố Đen
Không chỉ hấp dẫn bởi “rừng chết”, hồ Thượng Kon Tum còn nổi bật với các hòn đảo nhỏ rải rác trên mặt nước. Đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn cắm trại, nghỉ ngơi, hoặc chèo sup khám phá hồ. Ảnh Tố Đen
Không gian yên tĩnh, không có sự ồn ào của phố thị, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của thiên nhiên nơi đây. Ảnh Tố Đen
Theo kinh nghiệm từ những du khách từng trải nghiệm, thời điểm đẹp nhất để ghé thăm hồ Thượng Kon Tum là từ tháng 10 đến tháng 4, khi nước trong hồ xanh biếc và rừng cây xung quanh còn giữ được màu sắc tự nhiên. Ảnh Baokontum
Du khách nên chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho cắm trại và chèo thuyền, đồng thời tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, không xả rác ra hồ hay khu vực rừng. Ảnh luhanhvietnam
Ngoài chụp ảnh và cắm trại, hành trình khám phá hồ còn gợi ý những hoạt động như đi bộ quanh các đảo nhỏ, thưởng thức đồ ăn dân dã tại các homestay gần bờ, hoặc đơn giản là ngồi thuyền lặng lẽ ngắm mặt nước phản chiếu mây trời. Không gian hoang sơ, tĩnh lặng này là liều thuốc xoa dịu tinh thần, mang đến cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Ảnh Đô Đô
