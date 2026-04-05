Dịch tay chân miệng tại TPHCM tăng mạnh, Sở Y tế chỉ đạo khẩn

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM đầu tháng 4, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn đang gia tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Bệnh tay chân miệng tại TPHCM tăng hơn 200%

Theo Ths.Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính đến cuối tháng 3, TP ghi nhận hơn 9.100 ca mắc tay chân miệng, tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng tuần 13 (từ ngày 23 đến 29/3), toàn thành phố ghi nhận 940 ca mắc mới, tăng 42,9% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó. Bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi và đã ghi nhận một số trường hợp tử vong.

Điều khiến các chuyên gia y tế đặc biệt lo ngại là sự xuất hiện của chủng Enterovirus 71 (EV71) trong kết quả giám sát tác nhân gây bệnh, chiếm 25% (6/24 mẫu khảo sát). Đây là chủng có độc lực cao, lây lan nhanh, dễ gây biến chứng thần kinh và hô hấp nghiêm trọng, thậm chí tử vong - nguy hiểm nhất đối với trẻ dưới 5 tuổi.

Các chuyên gia dịch tễ nhận định số ca mắc đang tăng và đã vượt mức trung bình nhiều năm. Nguy cơ dịch tiếp tục leo thang trong thời gian tới là hiện hữu...

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn, khuyến cáo phương châm "3 sạch"

Sau khi nhận một số trường hợp tử vong, Sở Y tế TPHCM ban hành chỉ đạo khẩn ứng phó dịch tay chân miệng đang bùng phát.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM được giao phối hợp với các Trạm Y tế phường, xã để kiểm soát dịch tại cơ sở, ưu tiên trường mầm non, nhóm trẻ và cơ sở bảo trợ xã hội. Mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng được huy động để theo dõi, phát hiện sớm ca bệnh tại từng hộ dân.

Số ca tay chân miệng tại TPHCM tăng hơn 240% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa: TL/Nguồn thesaigontimes.vn

Sở Y tế TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu các trường bảo đảm đủ bồn rửa tay với nước sạch và xà phòng, đồng thời phối hợp chặt với y tế địa phương để truyền thông phòng bệnh, đặc biệt nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của chủng EV71, giúp phụ huynh nhận diện sớm dấu hiệu và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Với các cơ sở điều trị, Sở Y tế yêu cầu sẵn sàng thu dung bệnh nhân theo phác đồ mới nhất của Bộ Y tế; bắt buộc lấy mẫu xét nghiệm với tất cả ca từ độ 2b trở lên và báo cáo liên tục qua Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố được phân công tổ chức tập huấn lại về chẩn đoán và điều trị cho toàn hệ thống y tế, trọng tâm là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Sở Y tế khuyến cáo các gia đình thực hiện phương châm "3 sạch": ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch. Cụ thể, người lớn và trẻ em cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã cho trẻ. Đồ chơi, dụng cụ học tập và các bề mặt trẻ thường tiếp xúc cần được lau sạch hàng ngày.

Ngoài ra, người lớn không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện con có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt, nổi bóng nước ở tay, chân, miệng, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Để chủ động phòng bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện phương châm "3 sạch" gồm: ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay và đồ chơi sạch, cụ thể:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ;

Lau sạch các bề mặt và dụng cụ tiếp xúc hằng ngày của trẻ như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường;

Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, bảo đảm sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày;

Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.