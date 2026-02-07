Kinh ngạc chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng của Hy Lạp cổ đại

Chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng được khai quật từ một ngôi mộ hình vòm thể hiện nghệ thuật thủ công và vai trò biểu tượng của thời Hy Lạp cổ.
Chiếc BMW 3 Series này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc biến thể đầu tiên, sản xuất từ 6/1975 - 12/1983 và đã được độ lại khá đẹp mắt, thêm màu cam nổi bật.
Một nhóm các nhà khoa học mới công bố nghiên cứu về việc những đám khí sôi sục bao quanh siêu hố đen. Chúng ảnh hưởng tới các thiên hà xung quanh.
Sau một thời gian tạm thời đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ khởi động lại mặt trận Sumy, đe dọa khai thông đường đến thủ đô Kiev.
Cầm trên tay bộ đồ 'tí hon', Phương Bora khiến dân mạng bất ngờ khi diện lên người lại vừa khít, tôn trọn đường cong siêu thực.
Dịp Tết 2026, diễn viên Tiến Lộc vào vai con trai nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Ngoài đời, anh dành nhiều thời gian cho gia đình.
Thương hiệu xe Jeep của Mỹ muốn chinh phục trái tim của những người lái xe Úc bằng các phiên bản đặc biệt mới, mạnh mẽ tôn vinh ADN ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của hot girl Diệu Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn có nhiều khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên nhau. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người không ồn ào, không phô trương.
Theo kế hoạch, dự kiến ngày 10/2, hầm chui Kim Đồng thực hiện thông xe kỹ thuật.
Một người dùng mua SSD Samsung 2TB giá rẻ bất thường và chỉ phát hiện hàng giả khi tốc độ quá thấp, dù Windows và phần mềm phổ biến đều không cảnh báo.
Dãy đá bí ẩn ở Carnac (Pháp) vừa được xác định là công trình cự thạch cổ nhất châu Âu, mở ra nhiều tranh luận khảo cổ về nền văn minh tiền sử.
Cá bốn mắt (Anableps anableps) là loài cá kỳ lạ vùng nhiệt đới, nổi tiếng với đôi mắt đặc biệt giúp quan sát cùng lúc hai thế giới.
Toyota vừa nâng cấp dòng SUV biểu tượng Land Cruiser Prado, tâm điểm chú ý chính là biến thể Altitude - được sinh ra để chinh phục những cung đường khắc nghiệt.
Trong bộ ảnh mới, 'hot girl Sài thành' Võ Ngọc Trân khoe trọn đường cong vạn người mê trong thiết kế váy ren trắng tinh khôi nhưng cực kỳ tôn dáng.
Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được vẻ ngoài khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ chăm sóc bản thân bền bỉ. Mới đây, cô khoe ảnh tập luyện pilates.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ xông xáo, tích cực tham gia hoạt động tập thể và có thể tăng thêm chi phí sinh hoạt.
Mô hình tòa nhà thể hiện giải pháp nhà ở cao tầng thích nghi khí hậu khắc nghiệt và giảm khí thải carbon.
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh mới đầy thần thái, khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn quyến rũ.
Nữ diễn viên Nguyễn Minh Trang ngày càng thu hút sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, tôn đường cong.
Albert Pierrepoint, đao phủ nổi tiếng nước Anh thập niên 1940-1950, tuyên bố đã thi hành hơn 550 án tử hình, trở thành nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ.