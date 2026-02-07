Hà Nội

Kinh ngạc chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng của Hy Lạp cổ đại

Kho tri thức

Kinh ngạc chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng của Hy Lạp cổ đại

Chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng được khai quật từ một ngôi mộ hình vòm thể hiện nghệ thuật thủ công và vai trò biểu tượng của thời Hy Lạp cổ.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Pylos vốn dĩ là một trung tâm quyền lực của vương quốc Hy Lạp cổ đại, nổi bật với những lăng mộ đồ sộ, thuộc loại hình cổ nhất ở Peloponnese. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Pylos vốn dĩ là một trung tâm quyền lực của vương quốc Hy Lạp cổ đại, nổi bật với những lăng mộ đồ sộ, thuộc loại hình cổ nhất ở Peloponnese. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Những lăng mộ này minh chứng cho lịch sử phong phú và sự thịnh vượng một thời của vùng đất này. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Những lăng mộ này minh chứng cho lịch sử phong phú và sự thịnh vượng một thời của vùng đất này. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Tại nơi này, các chuyên gia tìm thấy chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng vô cùng độc đáo, bí ẩn. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Tại nơi này, các chuyên gia tìm thấy chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng vô cùng độc đáo, bí ẩn. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Thực tế, loại mũ đội đầu đặc biệt này bao gồm những chiếc ngà lợn rừng được khâu tỉ mỉ vào các dải vải bao quanh một chiếc mũ da hình nón, giúp bảo vệ hàm và cổ của người đội. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Thực tế, loại mũ đội đầu đặc biệt này bao gồm những chiếc ngà lợn rừng được khâu tỉ mỉ vào các dải vải bao quanh một chiếc mũ da hình nón, giúp bảo vệ hàm và cổ của người đội. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Mô tả về mũ bảo hiểm ngà lợn rừng cũng từng xuất hiện trong chương mười của sử thi Iliad của Homer, khi Odysseus được trang bị vũ khí cho một cuộc đột kích ban đêm chống lại người Trojan. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Mô tả về mũ bảo hiểm ngà lợn rừng cũng từng xuất hiện trong chương mười của sử thi Iliad của Homer, khi Odysseus được trang bị vũ khí cho một cuộc đột kích ban đêm chống lại người Trojan. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Mặc dù khả năng bảo vệ kém hơn so với mũ bảo hiểm bằng kim loại, nhưng hiện vật này có thể đã đóng vai trò là biểu tượng hoặc dấu hiệu nhận biết uy tín của các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh cộng đồng cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Mặc dù khả năng bảo vệ kém hơn so với mũ bảo hiểm bằng kim loại, nhưng hiện vật này có thể đã đóng vai trò là biểu tượng hoặc dấu hiệu nhận biết uy tín của các nhà lãnh đạo, thủ lĩnh cộng đồng cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Việc nghiên cứu chuyên sâu về hiện vật này mang đến cái nhìn thú vị về nghề thủ công cổ đại và văn hóa chiến binh có niên đại từ năm 1.500 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Việc nghiên cứu chuyên sâu về hiện vật này mang đến cái nhìn thú vị về nghề thủ công cổ đại và văn hóa chiến binh có niên đại từ năm 1.500 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Pylos.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
#Mũ giáp #ngà lợn rừng #Hy Lạp #cổ đại #động vật #chiến binh

