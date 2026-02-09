Hà Nội

Mở mộ cổ Trung Quốc, sự thật rùng mình dần được hé lộ

Kho tri thức

Ngôi mộ cổ 13.000 năm tuổi vừa được khai quật tại Trung Quốc khiến dư luận xôn xảo bởi những dấu tích bất thường về nghi lễ và đời sống thời tiền sử.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Một ngôi mộ thời tiền sử được ước tính có niên đại lên đến 13.000 năm đã được phát hiện tại địa điểm hang động Luobi ở tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Ngôi mộ tiền sử này chứa hài cốt của một đứa trẻ. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam cho biết, đứa trẻ được chôn cất nằm nghiêng với các chân bị gập lại, một tư thế chôn cất hiếm thấy ở các địa điểm khảo cổ thời tiền sử của Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Các đồ trang sức bằng vỏ sò cũng được tìm thấy gần hộp sọ và vùng thắt lưng, được cho là những vật phẩm trang trí cổ nhất thuộc loại này từng được phát hiện ở Trung Quốc. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Tuổi của ngôi mộ được xác định bằng kỹ thuật định tuổi bằng đồng vị carbon phóng xạ và chuỗi urani, cả hai đều cho thấy đây là một trong những ngôi mộ cổ nhất từng được tìm thấy ở nước này. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Phát hiện này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các tập quán xã hội và văn hóa chôn cất của các cộng đồng người tiền sử trong khu vực. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, phát hiện này bổ sung một chương quan trọng vào câu chuyện về sự sống của loài người thời kỳ đầu ở Trung Quốc, và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hải Nam như một địa điểm then chốt trong việc nghiên cứu sự phát triển thời tiền sử. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hải Nam.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Ngôi mộ #thời tiền sử #trẻ em #hài cốt #hang động #trung quốc

