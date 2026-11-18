Sau màn pháo hoa quen thuộc vào lúc 21h30, đêm 16/11, hàng nghìn du khách tại Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc đã cùng nhau nán lại để chiêm ngưỡng khoảnh khắc thắp sáng cây thông Noel khổng lồ cao 15m và "săn" loạt ưu đãi mua 1 tặng 1 tại khu phố mua sắm, ẩm thực Kiss Bazaar.

Đài phun nước King of the Sun tại quảng trường Apollo Square vốn là tọa độ lọt vào ống kính du khách nhiều nhất. Thế nhưng hôm nay, mọi ống kính máy ảnh và điện thoại lại đồng loạt hướng về các vũ công trong giai điệu Kpop vui nhộn Soda Pop. Những "thiên thần kẹo ngọt" chào đón hoàng hôn bằng những bước nhảy tràn đầy năng lượng và đó mới chỉ là khúc dạo đầu.

Các vũ công tiếp tục dẫn dắt dòng người lên chuyến tàu "Candy Train" tiến thẳng về Kiss Square - nơi sẽ diễn ra sự kiện Light Up Festive Season, khai màn cho mùa lễ hội sôi động nhất trong năm tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Tại đây, du khách như lạc vào bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu với những vũ điệu ballet cổ tích từ Ballet Music Box với ballet truyền thống kết hợp với nhạc EDM, màn trình diễn K-pop trẻ trung của Fusion Dance Crew, hay điệu nhảy Malambo mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến từ Argentina. Xen lẫn vào đó là những giai điệu Giáng sinh bất hủ như Last Christmas được ngân lên sống động qua tiếng đàn, nhịp trống của ban nhạc sống.

Các tiết mục nghệ thuật cứ thế nối tiếp nhau thăng hoa, cho đến khi tiếng nhạc dần nhường chỗ cho những tràng pháo hoa rợp trời. Bầu trời Thị trấn Hoàng Hôn một lần nữa bừng sáng với show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, khi show diễn kết thúc, dòng khách không vội trở về khách sạn. Họ đồng loạt ở lại quảng trường Kiss Square để hoà mình vào khoảnh khắc chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm.

Vào đúng 21h40, hàng nghìn du khách ở lại tại quảng trường Kiss Square, Phú Quốc hướng mắt về tháp cây thông 15m mang chủ đề hộp nhạc và cùng đếm ngược. Ánh đèn sau đó bừng sáng giữa tiếng reo hò, những tràng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ, đánh dấu thời điểm mùa lễ hội bắt đầu sớm tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Đến Phú Quốc dịp này và tình cờ tham gia sự kiện, anh Dmitry Ivanov (áo trắng) - du khách đến từ Nga liên tục dùng điện thoại livestream cho người thân. Trong khi xứ sở bạch dương đang chìm trong những ngày đông giá lạnh, việc được đón Giáng sinh sớm giữa tiết trời ôn hòa, mát mẻ tại Thị trấn Hoàng Hôn đã mang lại cho vị du khách quốc tế những trải nghiệm vô cùng thích thú.

Trong giai điệu rộn ràng của Feliz Navidad, Ông già Noel và linh vật Sunny bất ngờ xuất hiện, mang đến những khoảnh khắc đầy thích thú. Từ người dân Phú Quốc cho đến du khách quốc tế, tất cả như được trở về tuổi thơ khi háo hức gặp gỡ và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng Ông già Noel.

Những món quà bất ngờ luôn là phần không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh. Tại sự kiện, hàng trăm hộp quà nhỏ xinh đã được trao tới du khách. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai cũng hào hứng vươn tay thật cao để đón lấy phần quà từ ban tổ chức.

Cùng với khoảnh khắc cây thông bừng sáng, Kiss Bazaar - khu phố mua sắm, ẩm thực mới quy tụ 41 gian hàng - cũng chính thức khai trương. Trong tiếng nhạc DJ sôi động tại quảng trường Kiss Square, những gian hàng cũng tấp nập khách ghé ăn uống, mua sắm ngay đêm đầu mở cửa.

Nổi bật trong số các gian hàng là KATINAT. Nhiều người xếp hàng để nhận voucher mua 1 tặng 1 cùng ưu đãi miễn phí topping. Các quầy xung quanh cũng nhộn nhịp không kém. Mùi bơ thơm từ những mẻ bánh roti nướng tại King Roti níu chân khách, nhất là khi quầy cũng áp dụng ưu đãi mua một tặng một hấp dẫn.

Ở K-Snack, khách mua một phần tokbokki nóng hổi được tặng kèm một phần chả cá, còn mua một kem hình thú được tặng thêm một kem viên. Với những người muốn ngồi lại ăn tối sau buổi xem show, Volga Social mang đến các món ăn Nga cùng ưu đãi tặng một ly nước ép khi gọi một phần ăn bất kỳ.

Cầm trên tay hộp bột cacao nguyên chất, nữ du khách Hàn Quốc Kim Ji-young cho biết cô cảm thấy may mắn khi đến Thị trấn Hoàng Hôn đúng ngày khai trương Kiss Bazaar. Nhờ chương trình khuyến mại của Bittersweet, hôm nay cô được mua 1 tặng 1 đối với sản phẩm cacao tươi từ máy nghiền. “Các gian hàng tại đây đều được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, trông rất đẹp và ấm áp. Tôi đã mua được khá nhiều món ưng ý tại Kiss Bazaar”, chị Kim Ji-young chia sẻ.

Với sự ra mắt của Kiss Bazaar, buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn có thêm nhiều trải nghiệm sau những màn pháo hoa bên biển. Ngay khi bước ra khỏi cổng nhà hát Kiss of the Sea, du khách chỉ cần đi thêm vài bước để thưởng thức món ngon, mua sắm và hòa mình vào âm nhạc đến 23h đêm. Tại Thị trấn Hoàng Hôn, cây thông đã sáng đèn, những gian hàng đã mở cửa, tất cả đã sẵn sàng đón mùa lễ hội sôi động nhất năm của Phú Quốc.