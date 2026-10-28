Hà Nội chọn Sun Group làm nhà đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận

HĐND TP Hà Nội thông qua dự án tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận trị giá 22.229 tỷ đồng, Sun Group được chọn làm nhà đầu tư thực hiện hai dự án thành phần theo quy hoạch.

Ngày 28/10/2026, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nhằm hiện thực hóa bản đồ án quy hoạch đã được lấy ý kiến cộng đồng thời gian qua. Công ty Cổ phần BĐS Mặt trời Thủ đô (thành viên Sun Group) được chọn làm nhà đầu tư thực hiện một số dự án thành phần.

Trước đó, đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 do KTS Hồ Thiệu Trị thiết kế, đã được TP Hà Nội công khai lấy ý kiến dân từ ngày 7-26/9/2026 và nhận được 92% ý kiến tán thành. Đồ án cũng nhận được sự đồng thuận của giới chuyên gia văn hóa, lịch sử.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận có tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, thực hiện trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (TP Hà Nội) với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82ha, quy mô sử dụng đất 30,82 ha. Dự án được chia 3 thành phần: Giải phóng mặt bằng; Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm; Đầu tư xây dựng công trình và cải tạo chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo hình thức PPP - loại hợp đồng BT.

Trong đó giải phóng mặt bằng là hạng mục độc lập do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, triển khai theo hình thức đầu tư công bằng ngân sách thành phố. Hai dự án thành phần còn lại được giao cho Công ty Cổ phần BĐS Mặt trời Thủ đô (thành viên Sun Group) làm chủ đầu tư.

Thông tin, chỉ tiêu, quy mô của dự án được quy định theo Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000. Phạm vi triển khai dự án bám theo quy hoạch đã được lấy ý kiến, với mục tiêu: Hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Dựa trên ý tưởng quy hoạch đã được lấy ý kiến, khi triển khai thực tế, các hạng mục công trình sẽ được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và trưng cầu ý dân công khai để chọn ra phương án tốt nhất, đảm bảo hài hòa giữa giá trị về công năng với yêu cầu bảo tồn di sản, phù hợp cảnh quan văn hóa, lịch sử đặc trưng của hồ Gươm.

Việc triển khai thành công dự án sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hà Nội được nêu trong Luật Thủ đô 2026, trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, hướng tới xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm. Đồng thời, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng định hướng xây dựng không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo chiến lược tái cấu trúc cùng các khu vực nội đô lịch sử khác với ưu tiên bảo tồn không gian có giá trị đặc thù và tích hợp hệ thống giao thông công cộng.