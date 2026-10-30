Sun Group khởi công quần thể du lịch 16.234 tỷ đồng tại Quảng Trị: Hồ nước, đỉnh mây và đại ngàn trong một hành trình

Đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch Quảng Trị, gia tăng doanh thu dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống người dân.

Quần thể nghỉ dưỡng và giải trí từ hồ nước đến đỉnh mây

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, những danh thắng đã nổi tiếng, hiện nay tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến việc khai mở tiềm năng những vùng đất thiên nhiên còn nguyên sơ, những cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đây là một hướng đi quan trọng để tỉnh Quảng Trị không chỉ là một điểm đến để tham quan, khám phá, mà còn trở thành một điểm đến để phục vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. U Bò - Thác Chuối có lẽ là một trong những không gian giàu tiềm năng để hiện thực hóa định hướng phát triển này của tỉnh Quảng Trị”.

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối tổng vốn đầu tư hơn 16.234 tỷ đồng

Bày tỏ sự tin tưởng khi trao “viên ngọc quý” núi U Bò – hồ Thác Chuối cho Tập đoàn Sun Group, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn sẽ đánh thức tiềm năng và phát huy được giá trị đặc biệt của núi U Bò - Hồ Thác Chuối để kiến tạo nơi đây thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế. “Giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp công trình, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mà dự án sẽ mang lại cho người dân, sẽ tạo thêm nhiều việc làm hơn, sẽ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và mở ra những cơ hội phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”- ông Bùi Hoàng Phương nhận định.

Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ

Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Bày tỏ sự trân trọng với sự ủng hộ đầy tâm huyết của lãnh đạo địa phương các cấp và người dân Quảng Trị, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Với tổng vốn 16.234 tỷ đồng, U Bò – Thác Chuối sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoạt động quanh năm, đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Từ Bà Nà, Fansipan đến Phú Quốc, Sun Group đã chứng minh những đỉnh núi, những hòn đảo xa xôi có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á mà vẫn giữ được rừng, giữ được hồn đất. Chúng tôi mang trọn những kinh nghiệm ấy về với U Bò. Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương; góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế đến Đà Nẵng, Hội An; và đóng góp vào mục tiêu đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 mà Nghị quyết 26 đã đặt ra”.

Dự án có tổng diện tích khoảng 167,48 ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò ở độ cao hơn 1.000 m, kết nối bằng hệ thống 05 tuyến cáp treo. Quần thể được triển khai theo bốn phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.

Khai thác sự kết hợp giữa cảnh quan hồ nước, núi rừng và không gian trên mây, các sản phẩm được tổ chức thành chuỗi trải nghiệm từ chân núi lên đỉnh núi, từ hoạt động ban ngày đến giải trí về đêm, tạo điều kiện để du khách lưu trú, khám phá trong nhiều ngày.

Tại chân núi, phân khu hồ Thác Chuối mở ra không gian nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ lấy cảm hứng từ cấu trúc các đô thị sông nước truyền thống. Tâm điểm của khu vực này là không gian văn hóa ven hồ - nơi du khách có thể thưởng thức trọn vẹn văn hóa bản địa đặc sắc với bảo tàng nghệ thuật – văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống và khu ẩm thực nổi trên mặt nước. Dọc các tuyến phố đi bộ là không gian giải trí, mua sắm với điểm nhấn là cây cầu biểu tượng, shophouse hiện đại và các quán cà phê lãng mạn. Quần thể biệt thự ven đồi nương theo triền dốc tự nhiên và cụm ba khách sạn với 950 phòng hướng hồ có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng. Ngoài ra, khu vực Ga trung chuyển kết hợp quảng trường sự kiện và hệ thống bến ga cáp treo mini mang đến nhịp chuyển đầy cảm xúc từ bầu không khí sinh động dưới chân núi lên tầng không gian nghỉ dưỡng giải trí đầy màu sắc trên đỉnh núi.

Ở độ cao hơn 1.000 m, phân khu đỉnh U Bò kết hợp vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng giữa đại ngàn. Điểm nhấn là tổ hợp giải trí Nagara lấy cảm hứng từ cấu trúc đền tháp Kalan và vũ trụ quan Champa. Ba tầng không gian theo địa hình sườn núi dẫn du khách qua miền vương quốc cổ xưa, làng văn hóa dân tộc và hồ cảnh quan, cho đến tháp biểu tượng U Bò và đài ngắm cảnh bao quát núi rừng, biển mây.

Các hoạt động giải trí được phát triển hiện đại với công nghệ thực tế ảo VR, trình diễn lửa, ánh sáng và trình chiếu mapping về đêm. Tuyến tàu hỏa leo núi, zipline, đường dạo bộ trên cao và đài quan sát vòm rừng mang đến những trải nghiệm khám phá cảnh quan mới.

Khu vực quanh hồ trên đỉnh núi sẽ là không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe với các loại hình thư giãn như tắm khoáng thảo mộc, yoga, thiền, spa thảo mộc cùng các khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ ven hồ, biệt thự sườn núi và biệt thự rừng ẩn mình giữa những tán cây.

Với triết lý phát triển nương tựa thiên nhiên, mật độ xây dựng khu vực đỉnh núi được khống chế ở mức khoảng 18,8%. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan, ưu tiên bảo tồn rừng tự nhiên và không làm biến đổi địa hình sườn dốc.

Kết nối hai phân khu, hệ thống 5 tuyến cáp treo với công suất vận chuyển 3.500 - 4.500 lượt khách/giờ/tuyến mở ra hành trình trải nghiệm độc bản dài khoảng 7 km. Du khách được lướt trên mặt nước trong xanh của hồ Thác Chuối, ngắm thảm rừng nguyên sinh bên dưới và chạm tới không gian khoáng đạt trên đỉnh U Bò ở độ cao 1.009 m.

Tạo động lực tăng trưởng du lịch và nâng cao đời sống người dân

Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đến biển đảo và hệ thống di tích lịch sử. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm 2024; tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng, tăng 31,7%. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 5,64 triệu lượt, tổng thu khoảng 6.486 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, U Bò – Thác Chuối sẽ bổ sung một quần thể nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Quảng Trị. Kết nối với các hành trình khám phá hang động, nghỉ biển và tham quan di tích, dự án được kỳ vọng thu hút thêm khách, kéo dài kỳ nghỉ và gia tăng chi tiêu trên địa bàn tỉnh.

Phối cảnh 3D Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi U Bò - hồ Thác Chuối

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025, thu nhập bình quân tại tỉnh đạt 4,502 triệu đồng/người/tháng, bằng khoảng ba phần tư mức bình quân cả nước (khoảng 6 triệu đồng). Vì vậy, dự án được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch, cải thiện thu nhập cho người dân.

Định hướng đầu tư quần thể cũng phù hợp với Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, để người dân tham gia và thụ hưởng. Việc đưa chất liệu văn hóa vào sản phẩm, kiến trúc và trải nghiệm cũng gắn với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, phát huy văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Với quy mô đầu tư và hệ thống sản phẩm đa dạng, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được kỳ vọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, chuyển lợi thế cảnh quan thành nguồn thu và việc làm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.