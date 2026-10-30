Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Sun Group khởi công quần thể du lịch 16.234 tỷ đồng tại Quảng Trị: Hồ nước, đỉnh mây và đại ngàn trong một hành trình

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối, tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng.

PV

Đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm, dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển du lịch Quảng Trị, gia tăng doanh thu dịch vụ và góp phần nâng cao đời sống người dân.

Quần thể nghỉ dưỡng và giải trí từ hồ nước đến đỉnh mây

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, những danh thắng đã nổi tiếng, hiện nay tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến việc khai mở tiềm năng những vùng đất thiên nhiên còn nguyên sơ, những cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn. Đây là một hướng đi quan trọng để tỉnh Quảng Trị không chỉ là một điểm đến để tham quan, khám phá, mà còn trở thành một điểm đến để phục vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. U Bò - Thác Chuối có lẽ là một trong những không gian giàu tiềm năng để hiện thực hóa định hướng phát triển này của tỉnh Quảng Trị”.

canh-nghi-le-khoi-cong-du-an.jpg
Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Sun Group đã khởi công Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối tổng vốn đầu tư hơn 16.234 tỷ đồng

Bày tỏ sự tin tưởng khi trao “viên ngọc quý” núi U Bò – hồ Thác Chuối cho Tập đoàn Sun Group, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị bày tỏ kỳ vọng Tập đoàn sẽ đánh thức tiềm năng và phát huy được giá trị đặc biệt của núi U Bò - Hồ Thác Chuối để kiến tạo nơi đây thành một biểu tượng du lịch mới, một điểm đến không chỉ ở đẳng cấp quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế. “Giá trị của dự án không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay đẳng cấp công trình, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mà dự án sẽ mang lại cho người dân, sẽ tạo thêm nhiều việc làm hơn, sẽ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và mở ra những cơ hội phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”- ông Bùi Hoàng Phương nhận định.

ong-bui-hoang-phuong-uy-vien-du-khuyet-bch-trung-uong-dang-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-quang-tri.jpg
Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ
ong-dang-minh-truong-chu-tich-hdqt-tap-doan-sun-group.jpg
Ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Bày tỏ sự trân trọng với sự ủng hộ đầy tâm huyết của lãnh đạo địa phương các cấp và người dân Quảng Trị, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Với tổng vốn 16.234 tỷ đồng, U Bò – Thác Chuối sẽ là điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hoạt động quanh năm, đón khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Từ Bà Nà, Fansipan đến Phú Quốc, Sun Group đã chứng minh những đỉnh núi, những hòn đảo xa xôi có thể trở thành điểm đến hàng đầu châu Á mà vẫn giữ được rừng, giữ được hồn đất. Chúng tôi mang trọn những kinh nghiệm ấy về với U Bò. Dự án sẽ bổ sung cho Quảng Trị sản phẩm du lịch quy mô lớn mà tỉnh còn thiếu, tạo việc làm, sinh kế cho bà con và nguồn thu bền vững cho địa phương; góp phần hoàn thiện chuỗi điểm đến miền Trung từ Phong Nha – Kẻ Bàng, Cố đô Huế đến Đà Nẵng, Hội An; và đóng góp vào mục tiêu đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030 mà Nghị quyết 26 đã đặt ra”.

Dự án có tổng diện tích khoảng 167,48 ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò ở độ cao hơn 1.000 m, kết nối bằng hệ thống 05 tuyến cáp treo. Quần thể được triển khai theo bốn phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.

Khai thác sự kết hợp giữa cảnh quan hồ nước, núi rừng và không gian trên mây, các sản phẩm được tổ chức thành chuỗi trải nghiệm từ chân núi lên đỉnh núi, từ hoạt động ban ngày đến giải trí về đêm, tạo điều kiện để du khách lưu trú, khám phá trong nhiều ngày.

Tại chân núi, phân khu hồ Thác Chuối mở ra không gian nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ lấy cảm hứng từ cấu trúc các đô thị sông nước truyền thống. Tâm điểm của khu vực này là không gian văn hóa ven hồ - nơi du khách có thể thưởng thức trọn vẹn văn hóa bản địa đặc sắc với bảo tàng nghệ thuật – văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống và khu ẩm thực nổi trên mặt nước. Dọc các tuyến phố đi bộ là không gian giải trí, mua sắm với điểm nhấn là cây cầu biểu tượng, shophouse hiện đại và các quán cà phê lãng mạn. Quần thể biệt thự ven đồi nương theo triền dốc tự nhiên và cụm ba khách sạn với 950 phòng hướng hồ có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng. Ngoài ra, khu vực Ga trung chuyển kết hợp quảng trường sự kiện và hệ thống bến ga cáp treo mini mang đến nhịp chuyển đầy cảm xúc từ bầu không khí sinh động dưới chân núi lên tầng không gian nghỉ dưỡng giải trí đầy màu sắc trên đỉnh núi.

Ở độ cao hơn 1.000 m, phân khu đỉnh U Bò kết hợp vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng giữa đại ngàn. Điểm nhấn là tổ hợp giải trí Nagara lấy cảm hứng từ cấu trúc đền tháp Kalan và vũ trụ quan Champa. Ba tầng không gian theo địa hình sườn núi dẫn du khách qua miền vương quốc cổ xưa, làng văn hóa dân tộc và hồ cảnh quan, cho đến tháp biểu tượng U Bò và đài ngắm cảnh bao quát núi rừng, biển mây.

Các hoạt động giải trí được phát triển hiện đại với công nghệ thực tế ảo VR, trình diễn lửa, ánh sáng và trình chiếu mapping về đêm. Tuyến tàu hỏa leo núi, zipline, đường dạo bộ trên cao và đài quan sát vòm rừng mang đến những trải nghiệm khám phá cảnh quan mới.

Khu vực quanh hồ trên đỉnh núi sẽ là không gian nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe với các loại hình thư giãn như tắm khoáng thảo mộc, yoga, thiền, spa thảo mộc cùng các khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ ven hồ, biệt thự sườn núi và biệt thự rừng ẩn mình giữa những tán cây.

Với triết lý phát triển nương tựa thiên nhiên, mật độ xây dựng khu vực đỉnh núi được khống chế ở mức khoảng 18,8%. Các công trình được bố trí hài hòa với cảnh quan, ưu tiên bảo tồn rừng tự nhiên và không làm biến đổi địa hình sườn dốc.

Kết nối hai phân khu, hệ thống 5 tuyến cáp treo với công suất vận chuyển 3.500 - 4.500 lượt khách/giờ/tuyến mở ra hành trình trải nghiệm độc bản dài khoảng 7 km. Du khách được lướt trên mặt nước trong xanh của hồ Thác Chuối, ngắm thảm rừng nguyên sinh bên dưới và chạm tới không gian khoáng đạt trên đỉnh U Bò ở độ cao 1.009 m.

Tạo động lực tăng trưởng du lịch và nâng cao đời sống người dân

Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng đến biển đảo và hệ thống di tích lịch sử. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm 2024; tổng thu du lịch đạt khoảng 11.040 tỷ đồng, tăng 31,7%. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 5,64 triệu lượt, tổng thu khoảng 6.486 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, U Bò – Thác Chuối sẽ bổ sung một quần thể nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Quảng Trị. Kết nối với các hành trình khám phá hang động, nghỉ biển và tham quan di tích, dự án được kỳ vọng thu hút thêm khách, kéo dài kỳ nghỉ và gia tăng chi tiêu trên địa bàn tỉnh.

phoi-canh-3d-du-an-quan-the-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-nui-u-bo-ho-thac-chuoi-2.jpg
Phối cảnh 3D Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi U Bò - hồ Thác Chuối

Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025, thu nhập bình quân tại tỉnh đạt 4,502 triệu đồng/người/tháng, bằng khoảng ba phần tư mức bình quân cả nước (khoảng 6 triệu đồng). Vì vậy, dự án được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và dịch vụ du lịch, cải thiện thu nhập cho người dân.

Định hướng đầu tư quần thể cũng phù hợp với Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, để người dân tham gia và thụ hưởng. Việc đưa chất liệu văn hóa vào sản phẩm, kiến trúc và trải nghiệm cũng gắn với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, phát huy văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Với quy mô đầu tư và hệ thống sản phẩm đa dạng, dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò – hồ Thác Chuối được kỳ vọng góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị, chuyển lợi thế cảnh quan thành nguồn thu và việc làm, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống tại địa phương.

#Sun Group #Quần thể du lịch núi U Bò – hồ Thác Chuối #Du lịch Quảng Trị #Đầu tư du lịch #Du lịch sinh thái

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Hà Nội chọn Sun Group làm nhà đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận

HĐND TP Hà Nội thông qua dự án tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận trị giá 22.229 tỷ đồng, Sun Group được chọn làm nhà đầu tư thực hiện hai dự án thành phần theo quy hoạch.

Ngày 28/10/2026, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, nhằm hiện thực hóa bản đồ án quy hoạch đã được lấy ý kiến cộng đồng thời gian qua. Công ty Cổ phần BĐS Mặt trời Thủ đô (thành viên Sun Group) được chọn làm nhà đầu tư thực hiện một số dự án thành phần.

Trước đó, đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 do KTS Hồ Thiệu Trị thiết kế, đã được TP Hà Nội công khai lấy ý kiến dân từ ngày 7-26/9/2026 và nhận được 92% ý kiến tán thành. Đồ án cũng nhận được sự đồng thuận của giới chuyên gia văn hóa, lịch sử.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group ra mắt ứng dụng kết nối việc làm Sun Career Growth

Ngày 26/10/2026, Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt ứng dụng sự nghiệp Sun Career Growth trên hai nền tảng di động phổ biến App Store và Google Play, đánh dấu bước đột phá trong chiến lược số hóa và phát triển toàn diện nguồn nhân lực.

Không chỉ là một kênh thông tin việc làm đơn thuần, Sun Career Growth được định vị là nền tảng số được thiết kế đi theo hành trình xây dựng sự nghiệp của người lao động. Thông qua ứng dụng số, nhân sự được kết nối trực tiếp với môi trường làm việc và toàn bộ hệ sinh thái nghề nghiệp đa dạng của Sun Group.

1.jpg
Giao diện của app Sun Career Growth được tối ưu cho trải nghiệm người dùng
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Sun Group và NCB đồng hành cùng Divo Tùng Dương trong live concert lớn nhất

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.

Tùng Dương kỷ niệm 25 năm thăng hoa trong âm nhạc bằng concert quy mô kỷ lục

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Ngày 28/10/2026, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

VINSPEED tăng tốc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao BẾN THÀNH - CẦN GIỜ

Ngày 30/10/2026 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Mục tiêu hướng đến hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

Hội đồng Giải thưởng VinFuture hé lộ 5 từ khóa đặc biệt của mùa giải 2026

GS. Daniel Kammen, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture phác họa mùa giải VinFuture 2026 bằng 5 từ khóa đặc biệt. Các từ khóa này không chỉ gợi mở về những thành tựu khoa học sắp được vinh danh mà còn phản ánh một xu hướng đáng chú ý: những đột phá có sức ảnh hưởng lớn đang ngày càng được thúc đẩy bởi sự giao thoa giữa các lĩnh vực, nơi những khám phá nền tảng mở đường cho lời giải trước các thách thức toàn cầu.

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Khu rừng hoa hồng tại trung tâm đại đô thị Eco Retreat sắp ra mắt

Lợi thế của Rừng Hồng không chỉ đến từ vị trí trung tâm Mùa Lễ Hội, Eco Retreat mà còn từ mối liên kết giữa nhà ở với hệ thống quảng trường, tuyến phố, cảnh quan và tiện ích. Trong cấu trúc đó, không gian công cộng vừa phục vụ đời sống cư dân, vừa góp phần tạo sức hút cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Hiện đại hóa bệnh viện: Khoảng cách từ sở hữu công nghệ đến năng lực vận hành

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, từ ngày 1/1/2027, các bệnh viện công lập và tư nhân trên cả nước không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Khi đó, ngoài thông số thiết bị, khả năng kết nối dữ liệu, người vận hành và phương án bảo trì phải được tính ngay từ khâu lựa chọn. Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027), dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/4/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, chỉ ba tháng sau mốc này, tạo không gian để cơ sở y tế đối chiếu giải pháp với thực tế vận hành trước khi đầu tư.

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Quỹ Thiện Tâm hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát triển công cụ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Ngày 28/10/2026, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký kết hợp tác triển khai “Chương trình tăng cường năng lực cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030.

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Định nghĩa lại mặt bằng thương mại đáng giá tại Tây Hà Nội

Khi quy hoạch đô thị dần hoàn thiện, tiêu chuẩn đánh giá bất động sản thương mại đáng giá đã vượt ra khỏi khoảng cách tới lõi trung tâm. Nhìn từ các đại lộ thương mại lớn trên thế giới, sức sống dài hạn được kiến tạo bởi cấu trúc 3 lớp: Bán kính kết nối mở rộng - Kích hoạt dòng người thực - Trở thành điểm đến trải nghiệm. Đây cũng là tư duy đang định hình nên tâm điểm giao thương mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam

Vừa qua Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026, tăng 8 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ngân hàng góp mặt trong Top 50 và lần thứ 9 được ghi danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Ecopark ra mắt Rừng Hồng – trung tâm của Mùa Lễ Hội tại Eco Retreat

Đại đô thị Eco Retreat được khởi công từ tháng 4/2025, lần lượt ra mắt thị trường các phân khu nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng. Mới đây nhất, phân khu thấp tầng tại vị trí trung tâm đại đô thị, giữ vai trò là tâm điểm của các kết nối đặc sắc về không gian cảnh quan, quảng trường, xã hội mang tên Rừng Hồng được Ecopark chính thức ra mắt.

SACOMBANK củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

SACOMBANK củng cố nền tảng, hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu theo kế hoạch

Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%.

VINGROUP và LEGENDS GLOBAL công bố quan hệ đối tác chiến lược về sân vận động VINFAST - TRỐNG ĐỒNG

VINGROUP và LEGENDS GLOBAL công bố quan hệ đối tác chiến lược về sân vận động VINFAST - TRỐNG ĐỒNG

Vingroup - tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam và Legends Global, thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành sân vận động - nhà thi đấu và địa điểm tổ chức sự kiện - công bố quan hệ đối tác chiến lược về việc quản lý, vận hành sân vận động VinFast - Trống Đồng.