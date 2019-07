iPhone 7, 7 Plus giảm giá "sập sàn", cơ hội mua tuyệt vời

Tại hệ thống phân phối chính hãng các sản phẩm của Apple tại Việt Nam, mỗi chiếc iPhone 7, iPhone 7 Plus đều được giảm 200.000 – 1.500.000 đồng, tùy mức dung lượng. Các giảm giá này vẫn đi kèm đồng thời với nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác. So với thời điểm ra mắt vào mùa thu năm 2016, iPhone 7 và 7 Plus hiện tại đã mất giá khoảng một nửa. Tuy nhiên, mức giá này cũng rất sát với giá bán ra điện thoại iPhone 7 và 7 Plus ở thị trường quốc tế. Điều này rất dễ hiểu, vì mẫu máy này đã ra đời được gần 4 năm. Giờ đây, Apple đã cho ra đời hàng loạt mẫu máy xịn xò hơn, như: iPhone 8, iPhone X và iPhone XS… Thị trường máy cũ đã qua sử dụng cũng rất sôi động. Theo khảo sát tại nhiều cửa hàng ở cả Hà Nội và TP HCM, giá bán của bộ đôi iPhone 7, 7 Plus chỉ vào khoảng 4 – 9 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, rẻ nhất là iPhone 7 32GB, bản lock (sim khóa mạng) giá chỉ 4,1 triệu đồng. Máy được bán ra không kèm theo hộp, cáp, sạc và các loại phụ kiện khác. iPhone 7 bản 32GB quốc tế với hình thức like new 99% được nhiều nơi rao bán với mức giá chỉ khoảng 4,7 triệu đồng. iPhone 7 dung lượng 128GB, bản khóa mạng có giá cũng chỉ hơn 5 triệu đồng. Những chiếc máy được bán ra thường đi kèm bảo hành rất ngắn. Với mẫu máy iPhone 7 Plus, phiên bản dung lượng 32GB không khóa mạng, hình thức like new 99% có giá khoảng 8 triệu đồng. Riêng phiên bản iPhone 7 Plus dung lượng 128GB, bản sim lock khóa mạng thì có giá chỉ 7,5 triệu đồng. Đây được coi là mức giá rất dễ tiếp cận. Dù đã ra mắt được 4 năm, song bộ đôi iPhone 7, 7 Plus vẫn rất được ưa chuộng vì cấu hình “vừa miếng” với điểm nhấn quan trọng nhất là bộ nhớ 2GB RAM. So với các mẫu máy trên thị thường, camera của iPhone 7 và 7 Plus vẫn đảm đương rất tốt nhiệm vụ giúp người dùng “sống ảo”. Quan trọng nhất, là máy vẫn luôn giữ được danh tiếng “trâu bò” – hoạt động ổn định sau một khoảng thời gian rất dài, không nhanh bị “xuống máy” như các thiết bị Android. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều máy dựng, máy lô với phần linh kiện bên trong được chắp vá từ các sản phẩm chất lượng kém, không tên tuổi bên kia biên giới. Người dùng bình thường nếu đi mua và không chú ý, rất dễ gặp phải các máy này. Đa số các cửa hàng cũng chỉ đưa ra thời hạn bảo hành rất ngắn cho các mẫu máy cũ. Do đó, khách hàng cần hết sức thận trọng với các máy loại này. Video Đây là những "vấn đề" khi dùng iPhone 7 ở năm 2019 - Nguồn: Tony Phùng Studio@Youtube

Tại hệ thống phân phối chính hãng các sản phẩm của Apple tại Việt Nam, mỗi chiếc iPhone 7, iPhone 7 Plus đều được giảm 200.000 – 1.500.000 đồng, tùy mức dung lượng. Các giảm giá này vẫn đi kèm đồng thời với nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác. So với thời điểm ra mắt vào mùa thu năm 2016, iPhone 7 và 7 Plus hiện tại đã mất giá khoảng một nửa. Tuy nhiên, mức giá này cũng rất sát với giá bán ra điện thoại iPhone 7 và 7 Plus ở thị trường quốc tế. Điều này rất dễ hiểu, vì mẫu máy này đã ra đời được gần 4 năm. Giờ đây, Apple đã cho ra đời hàng loạt mẫu máy xịn xò hơn, như: iPhone 8, iPhone X và iPhone XS… Thị trường máy cũ đã qua sử dụng cũng rất sôi động. Theo khảo sát tại nhiều cửa hàng ở cả Hà Nội và TP HCM, giá bán của bộ đôi iPhone 7, 7 Plus chỉ vào khoảng 4 – 9 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, rẻ nhất là iPhone 7 32GB , bản lock (sim khóa mạng) giá chỉ 4,1 triệu đồng. Máy được bán ra không kèm theo hộp, cáp, sạc và các loại phụ kiện khác. iPhone 7 bản 32GB quốc tế với hình thức like new 99% được nhiều nơi rao bán với mức giá chỉ khoảng 4,7 triệu đồng. iPhone 7 dung lượng 128GB, bản khóa mạng có giá cũng chỉ hơn 5 triệu đồng. Những chiếc máy được bán ra thường đi kèm bảo hành rất ngắn. Với mẫu máy iPhone 7 Plus, phiên bản dung lượng 32GB không khóa mạng, hình thức like new 99% có giá khoảng 8 triệu đồng. Riêng phiên bản iPhone 7 Plus dung lượng 128GB, bản sim lock khóa mạng thì có giá chỉ 7,5 triệu đồng. Đây được coi là mức giá rất dễ tiếp cận. Dù đã ra mắt được 4 năm, song bộ đôi iPhone 7, 7 Plus vẫn rất được ưa chuộng vì cấu hình “vừa miếng” với điểm nhấn quan trọng nhất là bộ nhớ 2GB RAM. So với các mẫu máy trên thị thường, camera của iPhone 7 và 7 Plus vẫn đảm đương rất tốt nhiệm vụ giúp người dùng “sống ảo”. Quan trọng nhất, là máy vẫn luôn giữ được danh tiếng “trâu bò” – hoạt động ổn định sau một khoảng thời gian rất dài, không nhanh bị “xuống máy” như các thiết bị Android. Tuy nhiên, hiện tại trên thị trường xuất hiện rất nhiều máy dựng, máy lô với phần linh kiện bên trong được chắp vá từ các sản phẩm chất lượng kém, không tên tuổi bên kia biên giới. Người dùng bình thường nếu đi mua và không chú ý, rất dễ gặp phải các máy này. Đa số các cửa hàng cũng chỉ đưa ra thời hạn bảo hành rất ngắn cho các mẫu máy cũ. Do đó, khách hàng cần hết sức thận trọng với các máy loại này. Video Đây là những "vấn đề" khi dùng iPhone 7 ở năm 2019 - Nguồn: Tony Phùng Studio@Youtube