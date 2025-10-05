Hà Nội

Trung Quốc tận dụng cơ hội hút nhân tài vượt Mỹ

Số hóa

Trung Quốc tận dụng cơ hội hút nhân tài vượt Mỹ

Khi Mỹ siết chặt chính sách nghiên cứu và lao động nước ngoài, Trung Quốc tung ưu đãi lớn, mở ra cơ hội hút nhân tài khoa học công nghệ toàn cầu.

Thiên Trang (TH)
Trung Quốc đang gia tăng tốc độ trong cuộc đua thu hút nhân tài khoa học công nghệ.
CNN thống kê từ 2024 có ít nhất 85 nhà khoa học Mỹ đã gia nhập các viện nghiên cứu Trung Quốc.
Chính sách siết chặt nghiên cứu và lao động nước ngoài của Mỹ vô tình tạo “cửa mở” cho Bắc Kinh.
Trung Quốc tận dụng cơ hội này bằng các ưu đãi khủng như hỗ trợ tài chính và học bổng nghiên cứu.
Các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa, Vũ Hán công khai mời gọi chuyên gia quốc tế bằng gói lương hấp dẫn. (Ảnh: Xinhua)
Thị thực mới “K visa” ra mắt tháng 10/2025 được xem là công cụ mạnh mẽ để giữ chân tài năng trẻ.
Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn cần thêm thời gian để bắt kịp vị thế khoa học số một của Mỹ.
Dù vậy, xu hướng “chảy máu chất xám ngược” cho thấy Bắc Kinh đang tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn.
