ChatGPT tung tính năng mua hàng thách thức Google

OpenAI ra mắt tính năng Instant Checkout trong ChatGPT, cho phép người dùng mua sắm trực tiếp khi trò chuyện và tạo sức ép lớn lên Google.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa giới thiệu Instant Checkout, cho phép mua hàng ngay trong ChatGPT mà không cần rời khỏi cuộc trò chuyện.
Tính năng này được hỗ trợ bởi giao thức thanh toán AI phát triển cùng Stripe, mở ra hướng đi mới cho thương mại điện tử.
Người dùng tại Mỹ hiện có thể thử nghiệm với các nhà bán hàng trên Etsy, trước khi mở rộng sang hơn một triệu cửa hàng Shopify.
Chatbot sẽ gợi ý sản phẩm dựa trên nhu cầu và cung cấp nút "Mua" để xác nhận đơn hàng chỉ trong vài giây.
OpenAI khẳng định kết quả sản phẩm là organic, không chịu tác động từ phí quảng cáo của người bán.
Mỗi giao dịch thành công, OpenAI sẽ thu phí nhỏ, góp phần tăng doanh thu khi công ty đang chi hàng tỷ USD cho AI.
Tính năng này được xem là đe dọa trực tiếp đến mảng quảng cáo tìm kiếm vốn chiếm phần lớn doanh thu của Google.
Trong tương lai, OpenAI dự kiến bổ sung giỏ hàng nhiều sản phẩm và mở rộng dịch vụ ra toàn cầu.
