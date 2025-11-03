Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tổng điều tra thống kê quốc gia

Dự thảo Luật đề xuất điều chỉnh thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trong quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia.

Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, so với Luật Thống kê hiện hành, dự thảo Luật giữ nguyên 37 điều; sửa đổi 35 điều, trong đó có 12 điều chỉ sửa những nội dung liên quan đến tên gọi của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thống kê nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung 2 điều mới.

Trong đó, điều chỉnh rút ngắn thời hạn thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành từ 20 ngày còn 10 ngày, trường hợp có nội dung phức tạp, thời gian thẩm định không quá 20 ngày để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần đẩy nhanh quá trình ra quyết định, đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính kịp thời của hoạt động thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Về chế độ báo cáo thống kê, dự thảo Luật bổ sung chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã để bảo đảm thu thập thông tin thống kê phục vụ quản lý, điều hành ở cấp tỉnh, cấp xã và phù hợp với quy định của Điều 22 của Luật.

Đáng chú ý, dự thảo Luật đẩy mạnh phân quyền trong lĩnh vực thống kê, trong đó, điều chỉnh thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính trong quyết định tiến hành tổng điều tra thống kê quốc gia. Phân quyền cho Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều chỉnh, bổ sung tổng điều tra thống kê quốc gia được phân công.

Trình bày tờ trình thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết: Uỷ ban nhận thấy, việc điều chỉnh thẩm quyền nhằm đẩy mạnh phân quyền trong lĩnh vực thống kê là phù hợp. Vì vậy, cơ bản thống nhất với dự thảo Luật.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng tán thành với sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm phù hợp với quy định tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy, quyền hạn của cơ quan thanh tra và sửa đổi một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Mặt khác, đề nghị rà soát các quy định trong dự thảo Luật để xác định rõ về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thống kê cấp cơ sở và UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác thống kê, trách nhiệm của các cơ quan sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Về chế độ báo cáo thống kê, Uỷ ban đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định về việc đơn giản hóa báo cáo thống kê, giảm số lượng báo cáo, số lượng chỉ tiêu cần phải thực hiện báo cáo ở cấp dưới trong trường hợp cấp trên đã có. Rà soát để bảo đảm mục tiêu giảm tải công việc, nhất là đối với cấp xã và giảm thủ tục hành chính trong công tác thống kê.