Dự thảo luật bổ sung quy định về phát triển đô thị công nghệ cao là nơi có khu công nghệ cao làm hạt nhân, được quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng...

Sáng 31/10, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết việc sửa luật nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng về phát triển công nghệ cao và công nghệ chiến lược, trở thành động lực chính để đất nước phát triển đột phá, bứt phá.

Luật sửa đổi bám sát 3 yếu tố chính: xu thế công nghệ của thời đại, chiến lược phát triển quốc gia và yêu cầu giải quyết vướng mắc thực tế để tạo ra hành lang pháp lý hiệu quả.

Cơ quan soạn thảo đã lựa chọn và học hỏi có chọn lọc kinh nghiệm thành công của các quốc gia khác trong việc xây dựng chính sách phát triển công nghệ cao, áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) gồm 6 chương và 27 điều, giảm 8 điều và có sự thay đổi về cấu trúc, hình thức so với Luật Công nghệ cao hiện hành.

Nêu một số điểm đáng chú ý, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết dự thảo sửa đổi cơ chế xác định công nghệ ưu tiên, thay vì liệt kê 4 lĩnh vực cố định, chuyển sang tiêu chí mở về công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Các hành vi bị cấm như tiết lộ bí mật công nghệ chiến lược, gian dối để hưởng ưu đãi được cụ thể hoá.

Đặc biệt dự thảo luật bổ sung quy định về phát triển đô thị công nghệ cao (tech city, smart tech zone) là nơi có khu công nghệ cao làm hạt nhân, được quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, cơ chế quản trị hiện đại nhằm bảo đảm điều kiện sống, làm việc và sáng tạo hiện đại, bền vững để phát triển hệ sinh thái công nghệ cao.

Dự thảo cũng có thêm quy định về yêu cầu chuyển đổi số toàn diện hoạt động công nghệ cao, số hóa các dữ liệu về công nghệ cao, hạ tầng công nghệ cao và các chính sách liên quan để đảm bảo các hoạt động công nghệ cao thực hiện trên nền tảng số và hệ thống quản trị thông minh.

Ở góc độ thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Uỷ ban đánh giá dự thảo Luật đã quy định nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút và khuyến khích đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao.

Tuy nhiên, cần làm rõ hơn về nguồn lực bảo đảm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai; cần quy định chỉ áp dụng các ưu đãi trong hoạt động sản xuất công nghệ cao trong thời gian doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Đối với các dự án công nghệ cao tại vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo,... nghiên cứu bổ sung chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng số, ưu tiên cấp đất cho khu công nghệ cao.

Về đô thị công nghệ cao, cơ quan thẩm tra đánh giá đây là mô hình mới tại Việt Nam, nhưng đã có tại một số nước trên thế giới với quy mô, hình thức, cách thức quản lý khá đa dạng.

Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp và tránh trục lợi chính sách, đề nghị xem xét bổ sung quy định về tỷ lệ % diện tích giữa đô thị và khu công nghệ cao của dự án...